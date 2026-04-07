Limpieza doméstica en Nueva York y Nueva Jersey: cuánto se puede ganar por hora y la brecha salarial

El ingreso por tareas de limpieza doméstica tiene diferencias entre Nueva York y Nueva Jersey. Los datos recientes indican una brecha de US$1,72 en el salario por hora. En Nueva York, el salario promedio de una profesional de limpieza es aproximadamente de US$19,47 por hora, mientras que en Nueva Jersey es de US$17,75.

¿Cuáles son las tareas principales en este rubro?

Según CareerExplorer, una persona dedicada a la limpieza de casas se encarga de mantener la higiene, el orden y la organización.

El sector emplea a más de 1,2 millones de personas en EE.UU. Freepick

Entre sus funciones principales se encuentran:

Limpieza y desinfección de ambientes como dormitorios, baños, cocina y áreas comunes.

Aspirado, barrido, trapeado y limpieza de superficies.

Cambio de ropa de cama y orden de habitaciones.

Lavado, secado y planchado de prendas, sábanas y toallas.

Limpieza de electrodomésticos y mantenimiento de la cocina.

Higienización de baños, con reposición de insumos básicos.

Organización de objetos y mantenimiento de espacios ordenados.

Eliminación de residuos y reciclaje.

Además, el rol puede incluir tareas adicionales según las necesidades del hogar. Algunas personas en este trabajo también realizan:

Preparación de comidas

Compras o mandados

Cuidado de mascotas

Supervisión de suministros del hogar

En ciertos casos, especialmente en viviendas grandes, las personas con este cargo pueden coordinar equipos de limpieza y distribuir las tareas para mantener toda la propiedad en condiciones.

¿Cuánto gana el personal de limpieza en Nueva York?

En Nueva York, según detalló la plataforma de empleo Indeed, los valores relevados a partir de 3500 salarios en publicaciones de empleo durante los últimos 36 meses (actualizados al 30 de marzo de 2026) muestran que:

El salario promedio es de US$19,47 por hora

por hora El mínimo registrado es de US$16

El máximo es de US$31,47

En Nueva York, el salario promedio es de US$17,34 por hora Freepick

El salario mínimo en el estado de Nueva York para 2026 es de:

US$17 por hora en la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester

en la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester En el resto del estado es de US$16 por hora.

Este valor surge de un aumento de US$0,50 aplicado desde el 1° de enero de 2026 y forma parte de un esquema de actualización progresiva que, desde 2027, se ajustará anualmente según la evolución del Índice de Precios al Consumidor para asalariados urbanos (CPI-W) en la región noreste.

El nivel salarial en Nueva Jersey para las personas que limpian casas

En Nueva Jersey, los salarios relevados por Indeed son:

Salario promedio de US$17,75 por hora

por hora El mínimo de US$14,53

El máximo de US$24,57

Estos datos surgen de 1300 salarios recopilados a partir de ofertas laborales publicadas en la plataforma durante los últimos 36 meses, con actualización al 30 de marzo de 2026.

El salario mínimo en Nueva Jersey registró un nuevo incremento reciente.

Según el Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey, la remuneración mínima aumentó US$0,43 y se ubicó en US$15,92 por hora para la mayoría de los trabajadores desde el 1° de enero de 2026.

Es importante señalar que en este estado el salario mínimo se ajusta de forma automática cada año en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (CPI), lo que determina actualizaciones periódicas en los ingresos básicos.