Dos tormentas tropicales cobran fuerza y podrían convertirse en huracán este fin de semana

La actividad tropical se intensificó en el Pacífico oriental y central con dos sistemas que ya fueron clasificados como tormentas tropicales y que presentan condiciones favorables para fortalecerse durante los próximos días. Karina y Lowell avanzan sobre aguas abiertas y, de acuerdo con los pronósticos, ambas podrían alcanzar fuerza de huracán durante el fin de semana, aunque por ahora no representan una amenaza directa para tierra firme.

Las tormentas tropicales Karina y Lowell se fortalecen en el Pacífico

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) mantiene bajo vigilancia a los dos sistemas mientras sus estructuras evolucionan sobre el océano. Karina, que anteriormente estaba identificada como Invest 93E, presenta un escenario favorable para una intensificación rápida durante los próximos días.

Satélite De La NOAA Sobre Los Sistema En El Pacífico

Por su parte, Lowell, que fue identificado previamente como Invest 94E, también muestra señales de organización y tiene posibilidades de alcanzar la categoría de huracán durante el fin de semana.

Según Fox Weather, el incremento de la actividad tropical ocurre en un contexto favorable en el Pacífico, debido a las aguas cálidas del océano y al fortalecimiento de El Niño. El medio describió la situación como una especie de concentración de sistemas tropicales, con varias zonas bajo observación y diferentes probabilidades de desarrollo.

La situación, sin embargo, no implica por ahora una amenaza inmediata para poblaciones costeras. El medio señaló que tanto Karina como Lowell permanecerán alejadas de tierra durante el período de pronóstico.

Lowell podría alcanzar fuerza de huracán durante el fin de semana

Lowell presenta actualmente una estructura que continúa en período de organizarse. El NHC indicó que la tormenta mantiene un área persistente de convección profunda sobre el sector suroeste de su circulación, mientras que las bandas de tormenta se volvieron progresivamente más definidas al oeste del centro.

Lowell y Karina podrían convertirse en huracán durante el fin de semana NHC

El NHC elevó los vientos iniciales de Lowell a 40 nudos, equivalentes a 45 millas por hora (72 km/h), a partir de las últimas estimaciones de intensidad obtenidas mediante imágenes satelitales. El sistema también está experimentando cierta cizalladura vertical del viento procedente del noreste, un factor que puede limitar temporalmente su organización.

La entidad anticipa que el cambio más importante se producirá durante el sábado. Un fortalecimiento de una zona de alta presión al norte del sistema favorecería un giro hacia el oeste o noroeste, acompañado por un aumento de la velocidad de desplazamiento.

La previsión oficial contempla que Lowell alcance fuerza de huracán durante el fin de semana y continúe su fortalecimiento durante los primeros días de la próxima semana si se mantienen las condiciones previstas. Según el NHC, el progreso sería el siguiente:

24 horas: intensidad de 50 millas por hora (80 km/h).

intensidad de 50 millas por hora (80 km/h). 36 horas: 60 millas por hora (97 km/h).

60 millas por hora (97 km/h). 48 horas: 65 millas por hora (105 km/h).

65 millas por hora (105 km/h). 60 horas: 75 millas por hora (121 km/h).

75 millas por hora (121 km/h). 72 horas: 85 millas por hora (137 km/h).

85 millas por hora (137 km/h). 96 horas: 100 millas por hora (161 km/h).

100 millas por hora (161 km/h). 120 horas: 110 millas por hora (177 km/h).

Karina también crecerá en intensidad, según los pronósticos

Karina muestra un proceso de organización que el NHC considera significativo. Durante la noche, las imágenes satelitales mostraron una evolución gradual de su estructura, con una concentración de convección profunda cerca y al este del centro.

Lowell Y Karina Desde El Espacio

El análisis del NHC estableció vientos iniciales de 50 millas por hora (80 km/h). El sistema se desplaza hacia el noroeste a unas 13 millas por hora (21 km/h), y ese movimiento general debería mantenerse durante los próximos días debido a la presencia de una dorsal de nivel medio sobre el suroeste de Estados Unidos.

La entidad señaló que el campo de vientos de Karina aún es relativamente amplio y que la tormenta necesitará algo más de tiempo para desarrollar un núcleo interno bien definido. Sin embargo, las condiciones ambientales que encontrará después de las próximas 24 horas son consideradas muy favorables para una intensificación importante.

El pronóstico del NHC contempla una intensificación considerable de Karina durante los próximos dos o tres días, con un máximo previsto de 125 millas por hora (201 km/h) a las 72 horas. Después, el sistema comenzaría a debilitarse hacia el final del período de previsión.