Actualizaciones recientes del Uscis: confirman cuánto tarda SAVE en verificar estatus para licencias en mayo 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) confirmó los tiempos de respuesta vigentes del programa SAVE para la verificación de estatus migratorio y ciudadanía en trámites vinculados con licencias y beneficios públicos. El sistema interviene únicamente en la validación de información y no define si una persona obtiene o no un permiso o subsidio.

Cómo funciona el proceso de verificación de SAVE: los tiempos de espera

La Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios (SAVE, por sus siglas en inglés) funciona como una plataforma digital utilizada por agencias gubernamentales federales, estatales, locales, territoriales y tribales para comprobar datos migratorios de solicitantes.

Según el Uscis, la verificación inicial se realiza en cuestión de segundos en la mayoría de los casos. Sin embargo, cuando el expediente requiere revisión adicional o documentación complementaria, el tiempo estimado de respuesta asciende a unos 20 días hábiles.

Las agencias que utilizan SAVE deben cargar información básica del solicitante para iniciar el trámite. Entre los datos requeridos figuran nombre, apellido, fecha de nacimiento y el tipo de beneficio solicitado.

Además, el sistema exige al menos un identificador migratorio válido. Entre los números aceptados se encuentran el A-Number o número de extranjero, el registro I-94, el identificador SEVIS, certificados de naturalización o ciudadanía, así como números asociados al formulario I-797.

El programa SAVE es una herramienta digital de Uscis diseñada para que diversas agencias gubernamentales confirmen el estatus migratorio o la ciudadanía de quienes solicitan beneficios públicos Uscis

Qué ocurre cuando el caso pasa a revisión manual

Durante la verificación adicional, las agencias pueden recibir una solicitud para volver a cargar documentación del solicitante. En esta fase ya no alcanza únicamente con el número de Seguro Social, sino que resulta obligatorio aportar un identificador migratorio.

Las autoridades remarcan que los errores en la carga de información pueden generar demoras innecesarias. Por ese motivo, recomiendan ingresar los datos exactamente como aparecen en los documentos migratorios más recientes de cada persona.

El Uscis aconseja incorporar todos los identificadores disponibles en un mismo expediente. Por ejemplo, si un solicitante posee un permiso de trabajo y un registro I-94, las agencias pueden incluir ambos números para facilitar la validación automática.

Los documentos válidos para crear un caso en SAVE

Entre los documentos aceptados por SAVE aparecen:

Tarjeta de residente permanente (green card)

Documento de autorización de empleo (EAD)

Registros I-94

Certificados de ciudadanía o naturalización emitidos por las autoridades migratorias

El sistema también admite números de recibo asociados a formularios I-797 y número de identificación del Sistema de Información para Estudiantes y Visitantes de Intercambio (Sevis). En algunos casos, el número de Seguro Social puede utilizarse únicamente en la verificación inicial automatizada.

Por el contrario, SAVE no puede validar estatus migratorio con solo la licencia de conducir, pasaportes estadounidenses, nombres y apellidos sin otro identificador, ni documentos que no hayan sido emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

En los casos donde se requiere una revisión manual o información complementaria, el tiempo de respuesta es de aproximadamente 20 días hábiles Imagen ilustrativa generada con IA

Diferencias entre SAVE y E-Verify

Aunque ambos programas son administrados por el Uscis, SAVE y E-Verify cumplen funciones distintas:

SAVE: está orientado a la validación de ciudadanía o situación migratoria para trámites relacionados con beneficios públicos, licencias, asistencia sanitaria o programas sociales . Más de 1300 agencias utilizan actualmente esta herramienta.

. Más de 1300 agencias utilizan actualmente esta herramienta. E-Verify: se emplea exclusivamente para confirmar si una persona cuenta con autorización legal para trabajar en EE.UU. Ese sistema es utilizado por empleadores y no por agencias encargadas de otorgar beneficios públicos.

Durante este año se incorporaron modificaciones técnicas para las agencias que operan con SAVE. Desde el 30 de abril, el sistema actualizó la plantilla CSV de carga masiva de expedientes e incorporó un campo opcional de referencia interna personalizada para el seguimiento de los casos.