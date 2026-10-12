EE.UU.: allanan la vivienda de la congresista Ilhan Omar en una investigación federal sobre su documentación migratoria

WASHINGTON.– Agentes federales estadounidenses allanaron este lunes la vivienda de la congresista demócrata Ilhan Omar, en el área de Washington, como parte de una investigación penal en curso vinculada con su documentación migratoria, en un nuevo episodio de la prolongada confrontación entre la legisladora progresista y el gobierno de Donald Trump y cuando falta menos de un mes para las elecciones de mitad de mandato.

La operación fue realizada por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), una división del división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en cumplimiento de una orden de registro autorizada judicialmente y obtenida por el Departamento de Justicia, según confirmaron fuentes en off the record a The New York Times.

Según Fox News Digital, la investigación estaría relacionada con presuntas irregularidades en documentos migratorios presentados por el padre de Omar cuando ella era niña. Por el momento, las autoridades no difundieron detalles sobre las pruebas reunidas, el alcance de la pesquisa ni eventuales cargos contra la legisladora.

Recientemente, algunos investigadores federales intentaron también indagar a la legisladora demócrata en otros asuntos, como las finanzas de su representante, los fondos de su campaña y sus interacciones con un ciudadano extranjero.

El Departamento de Justicia describió el procedimiento de este lunes como parte de una investigación penal federal en curso, pero no ofreció información adicional. Los representantes de Omar tampoco habían respondido de inmediato a las solicitudes de comentarios.

En mayo de este año, el vicepresidente JD Vance indicó que la administración Trump investigaría a Omar por acusaciones de fraude migratorio, las cuales ella negó.

La congresista demócrata, nacida en Somalia, fue blanco de un allanamiento en su vivienda en el marco de una investigación federal sobre documentación migratoria, cuyos detalles aún no fueron divulgados Mark Schiefelbein - AP

Omar, de 44 años, representa al quinto distrito electoral de Minnesota, que incluye Minneapolis, y fue elegida por primera vez para la Cámara de Representantes en 2018. Es una de las voces más reconocidas del ala progresista del Partido Demócrata y forma parte del grupo informal conocido como The Squad, integrado por legisladoras que defienden posiciones de izquierda en cuestiones económicas y sociales y mantienen una oposición frontal a Trump.

El registro se produce en medio de una escalada de las tensiones entre la congresista y el gobierno republicano, particularmente por las políticas migratorias. Omar denunció reiteradamente las operaciones del ICE y sus efectos sobre las comunidades inmigrantes de Minnesota.

El allanamiento tiene lugar dentro del plazo de 60 días previo a unas elecciones. La política del Departamento de Justicia ha instado durante mucho tiempo a los fiscales a no tomar medidas de investigación públicas e innecesarias que puedan influir en los comicios durante un periodo de 60 días previo a las elecciones, especialmente si dichas acciones podrían llevarse a cabo después de las elecciones sin perjudicar la investigación. El principio rector de la norma de los 60 días es que los fiscales deben actuar con cautela en casos políticamente delicados, señaló The New York Times.

En las últimas elecciones presidenciales, Trump invocó la norma de los 60 días en relación con sus propios procesos penales para acusar al departamento de actuar de manera indebida en 2024, mientras él hacía campaña electoral.

Justamente la redada se llevó a cabo poco más de tres semanas antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en las que el partido de Trump intentará defender sus ajustadas mayorías en el Congreso de Estados Unidos. Omar busca la reelección en un distrito históricamente demócrata. En 2024, fue reelecta con un margen de 50 puntos porcentuales.

Blanco de ataques

La trayectoria de Omar está atravesada por su historia personal, sus posiciones sobre política exterior y su enfrentamiento con los sectores conservadores. Nacida en Somalia en 1982, huyó junto con su familia de la guerra civil y pasó varios años en un campo de refugiados en Kenia antes de emigrar a Estados Unidos en 1995. Obtuvo la ciudadanía estadounidense en el año 2000.

Su llegada al Congreso tuvo un significado histórico: junto con la demócrata Rashida Tlaib, se convirtió en una de las primeras mujeres musulmanas en ocupar una banca en la Cámara de Representantes. Omar también fue la primera estadounidense de origen somalí elegida para el Congreso y se convirtió en una referente de las corrientes progresistas que ganaron visibilidad dentro del Partido Demócrata.

Su agenda incluye la defensa de una mayor cobertura sanitaria, los derechos de las minorías, las políticas de inclusión y una reforma profunda del sistema migratorio.

La congresista progresista es una de las principales críticas de la política migratoria del gobierno republicano Adam Gray - FR172090 AP

La legisladora ha sido blanco habitual de los ataques de Trump, quien cuestionó su pertenencia a Estados Unidos pese a que es ciudadana estadounidense. El presidente utilizó expresiones despectivas contra ella y contra la comunidad somalí del país, a la que vinculó con amenazas para Minnesota.

En 2019, el entonces presidente instó a Omar y a otras congresistas demócratas pertenecientes a minorías a regresar a los países de los que, según él, provenían, pese a que las cuatro eran ciudadanas estadounidenses. Los comentarios fueron condenados por numerosos demócratas y provocaron acusaciones de racismo.

El año pasado, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario dijo a los migrantes somalíes que “su país apesta” y que “solo andan por ahí matándose unos a otros”. “No los queremos en nuestro país”, agregó.

En un acto en Texas el miércoles pasado, Trump volvió a atacar a Omar y a la comunidad somalí en Estados Unidos. “¿Qué me dicen de Ilhan Omar? Viene de Somalia. No tienen gobierno, no tienen policía. Lo único que tienen es delincuencia y miseria”, afirmó el presidente, quien también cuestionó que la congresista invoque la Constitución estadounidense para defender sus derechos. “Esta gente de Somalia, lo que le ha hecho a Minnesota nunca debería permitirse”, agregó, en una nueva escalada de su retórica contra la legisladora y los inmigrantes somalíes.

Trump en Tennessee

En los últimos meses, Omar intensificó sus críticas a la política migratoria de la administración republicana. La legisladora impulsa una iniciativa para retirar fondos destinados a las agencias federales de inmigración y redirigirlos a comunidades, empresas y organizaciones afectadas por sus operativos.

Sin embargo, sus críticas a Israel y al papel de los grupos de presión favorables al Estado israelí en Washington la situaron en el centro de varias controversias.

También en 2019, Omar recibió fuertes cuestionamientos de legisladores republicanos y demócratas por una serie de mensajes en redes sociales en los que sugirió que el respaldo político a Israel estaba motivado por las contribuciones económicas de los grupos de presión. Sus críticos consideraron que esos comentarios reproducían estereotipos antisemitas sobre la influencia financiera de los judíos en la política.

La congresista también respalda el movimiento de boicot, desinversión y sanciones contra Israel y acusó al gobierno israelí de cometer un genocidio en Gaza. Omar y sus defensores sostienen que sus cuestionamientos se dirigen contra las políticas del gobierno israelí y no contra los judíos como grupo.

El mes pasado, un ‌hombre de Minnesota que roció con ​vinagre a Omar fue condenado a un año y dos meses de prisión tras declararse culpable de agredir a una funcionaria federal. Anthony James Kazmierczak admitió haber atacado a Omar porque no estaba de acuerdo con sus opiniones políticas progresistas.

Agencias AP y Reuters y diario The New York Times