NUEVA YORK.– Nueva York pospuso su tradicional desfile del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) hasta el sábado por temor a condiciones meteorológicas extremas, mientras las lluvias en la costa este del país, las inundaciones costeras en el oeste, las nevadas en el Medio Oeste y la persistente preocupación por las recientes fallas tecnológicas amenazan con complicar una de las jornadas de mayor movimiento del año en Estados Unidos.

En particular, la tormenta invernal que gana fuerza en la costa este amenaza con interrumpir el transporte aéreo y por ruta de hasta 80 millones de personas en uno de los momentos de mayor actividad turística de los estadounidenses. Se pronostican fuertes lluvias y vientos intensos.

Mayor Mamdani Holds Security Briefing Ahead of The 100th Macy’s Thanksgiving Day Parade with NYPD Commissioner Jessica S. Tisch https://t.co/OZKInP8Py2 — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) November 25, 2026

“Después de una estrecha colaboración con nuestros socios de la ciudad y las distintas agencias, hemos tomado la decisión de trasladar la celebración de este año”, dijo Macy’s, patrocinador del desfile, en un comunicado difundido por la alcaldía el miércoles.

“Debido al pronóstico de condiciones meteorológicas severas, el 100º desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s se trasladará al sábado 28 de noviembre”, agregó.

El desfile anual, que coincide cada año con el jueves de Acción de Gracias, tiene un recorrido de cerca de cuatro kilómetros, desde Midtown Manhattan hasta la tienda Macy’s en Herald Square, en la Calle 34.

El clima amenaza los viajes

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) prevé inspeccionar a unos 17,6 millones de pasajeros entre el martes último y el lunes próximo.

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés) proyectó que 81,5 millones de estadounidenses viajarán al menos 80 kilómetros en el mismo período. De ese total, casi 73 millones se desplazarán por las rutas y cerca de 6 millones lo harán en avión. Se esperaba que otros 2,6 millones de personas viajaran en colectivos, trenes y cruceros.

El tráfico aéreo alcanzó el martes su nivel más alto en 16 años, con 52.000 vuelos en una sola jornada, según informó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, en una publicación en las redes sociales.

Pasajeros realizan el check-in en la terminal del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en vísperas del Día de Acción de Gracias, en Nueva York RYAN MURPHY - AFP

El servicio de seguimiento de vuelos FlightAware reportó más de 3700 demoras y 60 cancelaciones en Estados Unidos el miércoles. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que se registraron algunas demoras en el Aeropuerto Internacional de San Francisco debido a la baja altura de las nubes y en el Aeropuerto Internacional de Miami por las condiciones meteorológicas.

En algunos momentos del miércoles, las esperas en las filas de seguridad superaron la hora en determinados aeropuertos, entre ellos el Internacional de Miami y el John F. Kennedy de Nueva York. Sin embargo, la mayoría de los principales aeropuertos del país registraron demoras breves.

Sin embargo, una importante tormenta que se desarrolla a lo largo de la costa este podría provocar lluvias intensas, inundaciones costeras, fuertes vientos y cortes de electricidad en el norte de la región del Atlántico Medio y el noreste del país durante el Día de Acción de Gracias, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

Pasajeros esperan en la terminal del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en vísperas del Día de Acción de Gracias, en Nueva York RYAN MURPHY - AFP

Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora o incluso superarlos a lo largo del corredor de la autopista interestatal 95. El organismo emitió alertas por vientos fuertes desde el norte de Georgia hasta gran parte de la región del Atlántico Medio y el sur de Nueva Inglaterra.

La tormenta podría afectar el tráfico aéreo en los aeropuertos del este de Estados Unidos desde el Día de Acción de Gracias hasta la mañana del viernes, con visibilidad reducida, mayores turbulencias, fuertes vientos y formación de hielo en las aeronaves, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

Se emitieron alertas y advertencias por tormentas invernales para algunas zonas de Missouri e Illinois. Se esperaba que el área de St. Louis recibiera hasta 33 centímetros de nieve para la tarde del jueves.

Una niña camina entre las aguas de una inundación en Sunset Beach, durante una marea excepcionalmente alta (king tide), en Huntington Beach, California APU GOMES - AFP

En tanto, las king tides –mareas excepcionalmente altas– continuaban afectando la costa oeste. Se emitieron alertas por inundaciones costeras desde el sur de California hasta el área de San Francisco, así como en las costas de Oregon y Washington.

Un video muestra el momento en que una enorme ola derriba un tramo del muelle en la ciudad de Pacifica, arrojándolo al océano. Las autoridades habían cerrado el muelle en forma de L y de 350 metros de largo durante el verano, luego de detectar grietas en la estructura.

Los viajeros también esperaban que no se produjeran nuevas fallas tecnológicas o de los sistemas informáticos como las que alteraron el funcionamiento de las aerolíneas durante este mes. Entre ellas, se destacó la suspensión de vuelos a escala nacional más prolongada de los últimos 25 años, provocada por un desperfecto en la red de la FAA.

Durante la última semana, tanto United Airlines como Delta Air Lines sufrieron interrupciones en sus sistemas, que provocaron cientos de demoras en sus vuelos.

Riesgos para el desfile

La postergación del emblemático desfile neoyorquino se anunció mientras se espera que una tormenta azote la ciudad, con fuertes vientos y lluvias intensas en la región. Las condiciones meteorológicas habían generado preocupación por la seguridad de los enormes globos que forman parte del desfile, que deben atravesar las calles de Manhattan, entre los rascacielos y sobre las multitudes de espectadores que se congregan a lo largo del recorrido.

En una conferencia de prensa, el alcalde Zohran Mamdani advirtió que los vientos previstos para el jueves tendrán la fuerza suficiente para quebrar ramas de árboles y derribar cables eléctricos. Además, defendió la decisión de reprogramar el desfile.

“Sé que muchos neoyorquinos, yo incluido, así como millones de personas en todo el mundo, esperaban con entusiasmo que el desfile se realizara mañana”, dijo.

Un globo de un personaje de Los Minions permanece bajo una red de protección durante el inflado de los globos del desfile de Acción de Gracias de Macy’s, en Nueva York TIMOTHY A. CLARY - AFP

“Generación tras generación ha visto a Bob Esponja y Spider-Man sobrevolar nuestras calles, y ha contemplado a Garfield flotar por la Sexta Avenida. Sé que este cambio de planes ocasionará inconvenientes, pero la seguridad debe ser lo primero”, agregó Mamdani.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por vientos fuertes y otra por inundaciones costeras para el período comprendido entre el jueves y el viernes. La agencia de gestión de emergencias de la ciudad también había advertido a los residentes sobre la posible llegada de la tormenta. Como medida preventiva, las autoridades prohibieron la circulación de camiones con remolques vacíos por los puentes durante la mañana del jueves debido a los fuertes vientos.

La cadena NBC, que transmite el desfile, informó que en su lugar emitirá el jueves una repetición de la edición de 2025.

Agencias AP y AFP