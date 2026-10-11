Trump abre una investigación antimonopolio contra cinco grandes cadenas de televisión tras un boicot a la Casa Blanca

WASHINGTON.– El Departamento de Justicia de Estados Unidos inicio una investigación contra cinco grandes cadenas de televisión por potenciales violaciones a la ley antimonopolio, según informó el sábado por la noche un vocero del organismo, en una nueva escalada de la guerra del gobierno de Trump con los medios masivos.

El mes pasado, cuando el presidente Donald Trump vedó el acceso a la Casa Blanca de CNN, MS NOW y Politico, las cinco cadenas ahora investigadas —ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC— decidieron suspender colectivamente su cobertura rotativa de las actividades de la Casa Blanca en señal de protesta. Esos medios luego retomaron la cobertura de la agenda del presidente tras el fallo de un juez que le ordenó al gobierno dar marcha atrás y restituirles las acreditaciones a los 3 medios que habían sido vedados. Pero sigue la disputa en torno a si la Casa Blanca puede impedir que CNN y otros medios participen del pool de cobertura a bordo del avión presidencial Air Force One.

ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC suspendieron temporalmente su cobertura rotativa de las actividades presidenciales en protesta por las restricciones impuestas al acceso de periodistas

En el sistema de cobertura conjunta de la Casa Blanca, las cadenas comparten por turnos la carga diaria de captar las imágenes del presidente durante su agenda de actividades oficiales y luego distribuirlas a otros medios. La decisión temporaria de esos medios de suspender su cobertura rotativa hizo que las principales cadenas de televisión no emitieran imágenes de varios actos importantes de la Casa Blanca, incluida la ceremonia de bienvenida de Trump al presidente chino Xi Jinping en el aeropuerto.

“Los medios que brindan la cobertura conjunta han boicoteado los actos de la Casa Blanca. Los boicots colectivos entre competidores comerciales pueden implicar una violación a la Ley Sherman”, sostiene Emily Covington, vocera del Departamento de Justicia, en referencia a una de las principales leyes federales antimonopolio. “La División Antimonopolio simplemente está investigando para determinar si estas empresas de noticias han violado las leyes antimonopolio”.

ABC asegura no haber recibido aún la notificación, aunque espera recibirla, pero otra de las cadenas apuntadas ya la recibió, según una fuente interna que habló bajo condición de anonimato para compartir detalles confidenciales.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con reporteros a bordo del Air Force One tras aterrizar en la base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en RAF Mildenhall, en Suffolk, en el este de Inglaterra Alex Brandon - AP

La investigación del Departamento de Justicia marca una notable escalada en el uso del poder del Estado que hace el gobierno de Trump contra quienes considera enemigos en la prensa. Además de la prohibición impuesta por el presidente a CNN, MSNBC y Politico, el Pentágono despidió a parte del plantel del periódico militar Stars and Stripes que criticó la influencia de la política en ese medio. El año pasado, el Departamento de Defensa también introdujo normas estrictas para el acceso de periodistas a las instalaciones del Pentágono, desatando una protesta masiva con abandono del lugar por parte de los periodistas y una batalla judicial con The New York Times.

Los fiscales federales también citaron judicialmente a periodistas de varios medios de comunicación, incluidos los diarios The Washington Post y The New York Times. En enero, además, las fuerzas federales del orden allanaron el domicilio de una reportera de The Washington Post y le incautaron varios de sus dispositivos, tanto profesionales como personales.

CBS, CNN, Fox News y NBC no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El gobierno no debe utilizar investigaciones antimonopolio para intimidar a los medios de comunicación que defienden el acceso a la prensa. El derecho del público a estar informado depende de ese acceso. | @CPJAmericas #CPJAmericas https://t.co/samstUyBx6 — 𝙟𝙤𝙨𝙚 𝙯𝙖𝙢𝙤𝙧𝙖 (@jczamora) October 11, 2026

Sin embargo, las organizaciones defensores de la libertad de prensa condenaron rápidamente la investigación. “El gobierno no debería utilizar investigaciones antimonopolio para intimidar a los medios de comunicación que defienden el acceso de la prensa”, posteó Jose Zamora, del Comité para la Protección de los Periodistas, en la red social X. “El derecho del ciudadano a estar informado depende de ese acceso”.

Seth Stern, director de defensa de la Fundación para la Libertad de Prensa, calificó de “absurda” la investigación.

“Privar a Trump de la atención que ansía con desesperación no constituye un perjuicio a la competencia”, apunta Stern. “Además, suponiendo que haya un efecto anticompetitivo, la legislación antimonopolio reconoce desde hace tiempo excepciones basadas en la Primera Enmienda”.

El mes pasado, cuando las cadenas suspendieron su cobertura conjunta por unos días, la activista ultraderechista de estrechos vínculos con el gobierno Laura Loomer reclamó por las redes sociales que el Departamento de Justicia investigara a esos medios por infracciones antimonopolio.

“Este retiro coordinado de la cobertura informativa es exactamente el tipo de acción concertada que si la división antimonopolio del Departamento de Justicia fuese seria debería investigar: si empresas de noticias competidoras acordaron entre sí retener un producto que el público esperaba ver”, tuiteó Loomer.

No se sabe si Loomer tuvo algo que ver con la decisión del Departamento de Justicia de lanzar la investigación. Hasta el momento, Loomer no respondió a la solicitud de comentarios.

La División Antimonopolio y los vínculos con la administración Trump

La Ley Sherman data de 1890 y es uno de los pilares de la legislación antimonopolio de Estados Unidos: es la base de causas que fueron trascendentes, desde la disolución de Standard Oil en 1911 hasta un intento fallido de accionar contra Microsoft en la década de 1990.

Durante el mandato de Trump, la División Antimonopolio del Departamento de Justicia ha sido criticada por demócratas y grupos de monitoreo externos por aplicar la ley antimonopolio de forma selectiva, absteniéndose de investigar a fondo o de llevar ante los tribunales a empresas consideradas aliadas del gobierno.

Trump echó a su primera elegida para dirigir la División Antimonopolio, Gail Slater, debido a desacuerdos sobre la agresividad con la que debían aplicarse las leyes de defensa de la competencia. Ahora el presidente propuso para el cargo a Adam Candeub, asesor jurídico general de la Comisión Federal de Comunicaciones, pero su nombramiento aún no ha sido ratificado por el Senado.

Gail Slater fue obligada a dimitir de su puesto en la División Antimonopolio

Si bien Trump criticó abiertamente y se enfrentó a medios de comunicación de toda índole, mantiene estrechos vínculos con Fox News y con los directivos de Skydance, la recientemente creada empresa propietaria de CBS y CNN.

Trump nombró a figuras de Fox News en altos cargos de su gobierno, entre ellos Pete Hegseth como secretario de Defensa y Sean P. Duffy como secretario de Transporte. A principios de esta semana se anunció que Karoline Leavitt, exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, se incorporaría como colaboradora de Fox News.

Skydance está dirigida por David Ellison, heredero de una familia del sector tecnológico e hijo de Larry Ellison, cofundador de Oracle y amigo del presidente. Además, el jefe de los abogados de la empresa es Makan Delrahim, quien estuvo a cargo de la División Antimonopolio durante el primer mandato de Trump.

Traducción de Jaime Arrambide