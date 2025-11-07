EEUU quita al presidente sirio de lista de promotores de terrorismo (Departamento de Estado)

Estados Unidos sacó formalmente el viernes al presidente sirio Bashar al Asad de una lista negra de terrorismo, días antes de que el exyihadista realice una visita histórica a Washington.

La medida anunciada por el Departamento de Estado era ampliamente esperada, ya que Asad coopera con Estados Unidos, y se produce un día después de que Washington liderara una votación del Consejo de Seguridad para eliminar las sanciones de la ONU en su contra.

"Estas acciones se están llevando a cabo en reconocimiento al progreso demostrado por el liderazgo sirio tras la salida de Bashar al Asad y más de 50 años de represión", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

