Semana Santa reactiva La Villita en Chicago: vendedores ambulantes regresan tras operativos del ICE

El domingo 29 de marzo, el barrio de La Villita en Chicago inició las celebraciones de Semana Santa con el retorno de los comerciantes locales a las calles principales. Esta reactivación económica ocurrió tras una etapa de vigilancia por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Cómo son las celebraciones de Semana Santa en La Villita, Chicago

En este tipo de eventos, según Telemundo Chicago, los vendedores ofrecen productos tradicionales para las festividades religiosas y la temporada de primavera. El ambiente festivo marca un punto de encuentro para la comunidad residente en este sector de la ciudad:

Venta de artículos: ramos, palmas y decoraciones alusivas a las fechas santas.

ramos, palmas y decoraciones alusivas a las fechas santas. Gastronomía local: alimentos típicos y dulces tradicionales para los visitantes.

alimentos típicos y dulces tradicionales para los visitantes. Impacto cultural: fortalecimiento de las costumbres de la comunidad hispana en Illinois.

Los comerciantes de La Villita aseguran que el miedo ante el ICE persiste, pero no es suficiente para impedirles salir a la calle Captura de pantalla Telemundo Chicago

La presencia de los comerciantes ambulantes devolvió la vitalidad característica a la Calle 26 para estos días especiales. Los residentes acuden de forma masiva para realizar sus compras y participar en las actividades comunitarias.

A su vez, el regreso de los puestos de venta representa un alivio para la economía de muchas familias del área. El flujo constante de personas beneficia tanto a los comercios establecidos como a los trabajadores independientes.

La organización de la comunidad para evitar al ICE en Chicago durante Semana Santa: “No tengan miedo”

La actividad comercial se desarrolla con normalidad a pesar de los recientes operativos de control en el sector, de acuerdo con Telemundo Chicago. La comunidad demuestra su capacidad de organización para mantener vivas las tradiciones a pesar del entorno de incertidumbre.

Vigilancia comunitaria: los vendedores mantienen una comunicación constante para garantizar la seguridad de sus espacios.

los vendedores mantienen una comunicación constante para garantizar la seguridad de sus espacios. Apoyo vecinal: el consumo local actúa como una herramienta de respaldo para los trabajadores afectados por las medidas externas.

“Apenas vamos empezando. El mero día del negocio es el Domingo de Ramos”, dijo uno de los vendedores. “Es una herencia que tú vas siguiendo, como una tradición. Esto no cualquier persona lo hace”, agregó luego.

“Tenemos que comer y trabajar. No tengan miedo, amigos, hay que trabajar”, concluyó el mismo comerciante.

La Semana Santa se consolida así como un “motor de esperanza y sustento” para los habitantes del barrio. Las celebraciones se mantendrán hasta el Domingo de Resurrección, el 5 de abril.

Residentes de La Villita protestan contra redadas del ICE (FB LaVillitaChicago)

El impacto que tuvieron las redadas del ICE en La Villita

“El comercio ha caído a la mitad durante la semana, algunas veces menos que eso. La gente no quiere gastar dinero”, afirmó a BBC en febrero Carlos Macías, dueño de una tienda y restaurante en la Calle 26 de La Villita, al referirse al impacto que tuvo el accionar del ICE en la región.

Según Macías, durante una redada en su propio negocio, los agentes federales escondieron sus caras con pasamontañas y portaron rifles mientras otros tenían pistolas en sus cartucheras.

“Esta es mi propiedad”, les dijo el comerciante. “No tienen permiso para estar aquí”, agregó. Sin embargo, afirmó que sus palabras no fueron suficientes y el operativo quedó marcado en su mente, lo que también influyó en la actividad de su negocio.