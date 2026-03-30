Trump afirma que EE.UU. mantiene “conversaciones serias” con Irán para poner fin a la guerra, pero lanza otra amenaza

WASHINGTON.- Mientras Estados Unidos avanzó en las últimas horas con el despliegue de unidades de combate en Medio Oriente a un mes del inicio de la guerra con Irán, el presidente Donald Trump afirmó esta mañana que la Casa Blanca mantiene “conversaciones serias” con las autoridades del régimen para poner fin a las operaciones militares, con lo que volvió a abrir la puerta a la posibilidad de un acuerdo, aunque también amenazó a Teherán por el bloqueo al estrecho de Ormuz.

“Estados Unidos se encuentra en serias conversaciones con un nuevo -y más razonable- régimen para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán“, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social, en la que destacó que se “lograron grandes avances”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mark Schiefelbein - AP

Sin embargo, Trump también dejó una severa advertencia al gobierno iraní por el bloqueo al estratégico estrecho de Ormuz, que ha generado un amplio impacto en los mercados internacionales.

“No obstante, si por alguna razón no se alcanzara un acuerdo a la brevedad —lo cual es probable que suceda—, y si el estrecho de Ormuz no quedara inmediatamente ‘abierto al comercio’, concluiremos nuestra ‘estadía’ en Irán haciendo estallar y aniquilando por completo todas sus centrales de generación eléctrica, sus pozos petroleros y la isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), los cuales hemos evitado ‘tocar’ deliberadamente hasta ahora”, señaló.

The United States of America is in serious discussions with A NEW, AND MORE REASONABLE, REGIME to end our Military Operations in Iran. Great progress has been made but, if for any reason a deal is not shortly reached, which it probably will be, and if the Hormuz Strait is not… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) March 30, 2026

“Esto servirá como retribución por nuestros numerosos soldados —y otras personas— que Irán ha masacrado y asesinado a lo largo de los 47 años del ‘reinado del terror’ del antiguo régimen", completó el presidente norteamericano.

Más temprano, Trump había hablado abiertamente sobre la posibilidad de apoderarse de la terminal petrolera iraní de la isla de Kharg, en el golfo Pérsico, y afirmó que Irán había aceptado permitir el paso de 20 petroleros por el estrecho de Ormuz a partir del lunes como “una señal de respeto”.

En las últimas horas llegaron a Medio Oriente unos 3500 soldados estadounidenses y un contingente de 500 se encaminaba a la zona para una posible incursión terrestre limitada en Irán, lo que en caso de concretarse generaría una escalada de consecuencias impredecibles en la guerra.

Marines norteamericanos a bordo del USS Tripoli. U.S. Central Command

Según publicó The Wall Street Journal, Trump evalúa la posibilidad de llevar a cabo una operación militar para extraer cerca de 450 kilos de uranio de Irán, según funcionarios estadounidenses. Se trataría de una misión compleja y arriesgada que, muy probablemente, implicaría la presencia de fuerzas norteamericanas dentro del país persa durante días o incluso más tiempo.

Aunque de acuerdo a las fuentes citadas por el diario Trump aún no tomó una decisión sobre si dar la orden, el presidente se mantiene abierto a la idea, dado que podría ser decisiva para lograr uno de los objetivos centrales de la ofensiva de Estados Unidos, que es impedir que Irán pueda desarrollar armas nucleares.

El domingo por la noche, Trump le había dicho a periodistas que Irán debe hacer lo que exige Estados Unidos o “no van a tener un país”, y al hacer referencia al uranio, señaló: “Nos van a entregar el polvo nuclear”.

Antes de que Estados Unidos llevara a cabo una serie de ataques contra instalaciones nucleares iraníes en junio pasado, los expertos creían que el país tenía más de 400 kilos de uranio altamente enriquecido al 60%, y cerca de 200 kilos de material fisible al 20%, el cual -advirtieron- podría convertirse fácilmente en uranio apto para armas al 90%.

“Irán está amenazando con controlar el estrecho de Ormuz y crear un sistema de peaje. Eso no se va a permitir. Existe una manera de avanzar para lograr nuestros objetivos en cuestión de semanas, no de meses“, dijo, por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Exigencias excesivas”

El posteo del presidente en Truth Social este lunes se produjo después de que este lunes Irán considerara que el plan de paz de 15 puntos de Estados Unidos para detener el conflicto estaba compuesto, en gran medida, por “exigencias excesivas, poco realistas e inaceptables”.

Así lo indicó el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien contradijo las afirmaciones previas de Trump de que Irán había aceptado “la mayor parte” de las solicitudes de la lista.

Baqaei remarcó que actualmente no hay negociaciones directas entre Irán y Estados Unidos, y que los mensajes de la Casa Blanca solo se han transmitido a través de intermediarios.

Destrucción en Teherán tras el impacto de un misil, el 28 de marzo. ATTA KENARE - AFP

“No hemos tenido negociaciones directas con Estados Unidos hasta ahora”, dijo el vocero en una conferencia de prensa, en la que agregó que el régimen no participó en ninguna reunión reciente organizada por Pakistán con países de la región. Señaló que se trata de un marco no acordado por Irán.

Pakistán afirmó durante el fin de semana que está preparado para recibir y facilitar conversaciones entre Estados Unidos e Irán “en los próximos días”, tras una reunión de cuatro naciones en la capital paquistaní con cancilleres de la región.

Mientras tanto, este lunes Irán e Israel volvieron a cruzar múltiples ataques. El Ejército israelí declaró que sus fuerzas habían atacado infraestructura militar en Teherán, y que ademas habían lanzado un ataque contra objetivos en Beirut utilizados por el grupo terrorista Hezbollah.