El ataque a una lancha en el Caribe: un cambio radical de EE.UU., versiones cruzadas y dudas por su legalidad

WASHINGTON.- El gobierno de Donald Trump declaró el miércoles el inicio de una nueva y potencialmente violenta campaña contra los cárteles venezolanos, defendiendo un letal ataque militar estadounidense contra un barco que, según funcionarios, transportaba drogas, incluso cuando especialistas en el derecho de la guerra cuestionaron la legalidad del ataque.

La Armada de Estados Unidos interceptó y abordó durante mucho tiempo buques sospechosos de contrabando de drogas en aguas internacionales, generalmente con un oficial de la Guardia Costera a cargo temporalmente de invocar la autoridad policial. El ataque directo del martes en el Caribe representó un cambio radical respecto a ese enfoque aplicado durante décadas.

La Casa Blanca afirmó que había 11 personas a bordo del buque. No quedó claro si se les dio la oportunidad de rendirse antes del ataque estadounidense.

La administración Trump no ofreció ninguna justificación legal. Sin embargo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró el miércoles en una aparición en Fox & Friends que los funcionarios “sabían exactamente quiénes estaban en ese barco” y “exactamente qué estaban haciendo”, aunque no presentó pruebas. “El presidente Trump está dispuesto a pasar a la ofensiva de maneras que otros no han visto”, añadió.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró en una conferencia de prensa en la Ciudad de México que la incautación de cargamentos de droga en los últimos años no ha disuadido a los cárteles ni a los narcotraficantes. “Lo que los detendrá es que los destruyamos”, afirmó.

Versiones cruzadas y dudas

Sin embargo, algunos funcionarios del Departamento de Defensa expresaron en privado su preocupación el miércoles por los cambios en la narrativa de la administración, incluyendo el destino del buque. Rubio había dicho el martes que se dirigía a Trinidad, mientras que Trump mencionó Estados Unidos. El miércoles, cambió su versión, afirmando que el barco cargado de drogas se dirigía a Estados Unidos.

Rubio dijo en Ciudad de México que los cárteles de la droga y los traficantes, incluidos los que estaban en el barco, “representan una amenaza inmediata para Estados Unidos, punto”.

Los funcionarios del Pentágono todavía estaban trabajando el miércoles en qué autoridad legal le dirían al público que se utilizó para respaldar el ataque extraordinario en aguas internacionales.

El martes, Trump dijo en las redes sociales que 11 miembros de la pandilla Tren de Aragua, a quienes llamó “narcoterroristas”, murieron en el ataque.

La publicación de Trump iba acompañada de un video de lo que parecía ser una lancha rápida surcando el agua, con varias personas a bordo. Una explosión parece hacerla estallar.

Trump festejó la operación en el Caribe

El Congreso no autorizó ningún conflicto armado contra el Tren de Aragua o Venezuela, y varios expertos legales dijeron que no conocían ningún precedente que permitiera afirmar que un país pudiera invocar la legítima defensa como base para atacar a sospechosos de narcotráfico con fuerza letal.

El gobierno de Trump catalogó a varias pandillas y cárteles de la droga como organizaciones terroristas, incluyendo el Tren de Aragua, y Rubio sostuvo anteriormente que esto significaba que el gobierno podía usar la fuerza militar contra ellos. Sin embargo, legalmente, esto es inexacto: dichas designaciones permiten al gobierno sancionar a estos grupos, incluso congelando sus activos, pero no autorizan actividades de combate contra ellos.

En 2001, el Congreso autorizó el uso de la fuerza militar contra Al-Qaeda y sus anfitriones talibanes en Afganistán, y el poder ejecutivo, bajo los gobiernos de ambos partidos, ha extendido esa ley para justificar la guerra contra grupos relacionados de militantes islámicos sunitas en otras partes del mundo.

Pero esa ley no autoriza la guerra contra grupos no relacionados que el poder ejecutivo ha decidido etiquetar como “terroristas”.

“Tren de Aragua no es una organización militar como lo son ISIS, Al Qaeda o Al Shabab”, afirmó Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado y especialista en derecho de la guerra. “La designación previa de Tren de Aragua como ‘organización terrorista extranjera’ no le otorga en sí misma la autoridad para usar la fuerza militar”.

Dos funcionarios del Departamento de Defensa también dijeron el miércoles que no veían cómo la autorización de guerra de 2001 podría utilizarse para justificar una acción militar contra los cárteles de la droga en el Caribe.

Un tercer funcionario dijo que por ahora no había planes de ir mucho más allá de los comentarios que hizo Hegseth el miércoles para explicar los detalles de la operación, que varios funcionarios estadounidenses describieron como la primera de una serie planificada para las próximas semanas.

Un alto funcionario estadounidense dijo que un avión de Operaciones Especiales, ya sea un helicóptero de ataque o un avión no tripulado MQ-9 Reaper, llevó a cabo el ataque después de que aviones de vigilancia estadounidenses y otros sensores, incluidas plataformas de escucha electrónica, monitorearon el tráfico marítimo del cártel durante semanas antes del ataque.

“Tenemos grabaciones de ellos hablando”, declaró Trump a la prensa el miércoles. “Ingresaron cantidades masivas de drogas a nuestro país para matar a mucha gente, y todo el mundo lo entiende perfectamente. De hecho, se ve, se ven las bolsas de drogas por todo el barco, y fueron atacados. Obviamente, no lo volverán a hacer”.

Donald Trump anunció un ataque contra un barco narcotraficante

La publicación de Trump del martes estuvo acompañada del único video publicado hasta la fecha que muestra lo que, según la administración, ocurrió. Parece mostrar una lancha rápida navegando a paso rápido en mar abierto cuando una aparente explosión la incendia. El video es mayoritariamente en blanco y negro, y no es lo suficientemente claro como para ver cuántas personas había en la embarcación ni si transportaba drogas. Un funcionario del Departamento de Defensa cuestionó que una embarcación de ese tamaño pudiera transportar a 11 personas.

Tampoco está claro por qué los militares no interceptaron el barco en lugar de volarlo. En el pasado, la Guardia Costera e incluso la Armada de los Estados Unidos han interceptado barcos con destino a Estados Unidos que transportaban drogas, deteniendo y procesando a la tripulación.

Los demócratas de alto rango del Congreso dijeron el miércoles que detener la proliferación de drogas era una prioridad máxima, pero no de la forma en que lo estaba haciendo Trump.

“La administración no identificó la autoridad bajo la cual se tomó esta medida, lo que plantea dudas sobre su legalidad y constitucionalidad”, declaró el representante Adam Smith, de Washington, el demócrata de mayor rango en el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes. “La falta de información y transparencia por parte de la administración es aún más preocupante”.

“Cambio significativo”

Un exalto funcionario policial federal, que habló bajo condición de anonimato para discutir un asunto militar delicado, dijo que el ataque fue un “cambio significativo” en las operaciones antinarcóticos de Estados Unidos.

“En todos los años que llevo haciendo esto”, dijo el exfuncionario, “nunca he visto a los militares estadounidenses decir: ‘Bueno, esto es un cargamento de drogas’ y luego simplemente hacerlo estallar”.

El exfuncionario, que tiene años de experiencia directa en la lucha contra los cárteles de la droga, planteó varias otras preguntas sobre el ataque a la lancha rápida.

En primer lugar, el exfuncionario afirmó que Tren de Aragua no era conocido por manejar grandes cargamentos de cocaína o fentanilo. En cambio, se sabía que se dedicaba al contrabando de lo que se conoce como cocaína rosa, una sustancia psicodélica que generalmente se elabora combinando ketamina y MDMA, comúnmente conocida como éxtasis, un estimulante que puede causar alucinaciones.

El exfuncionario también dijo que era inusual tener 11 personas tripulando un barco que fácilmente podría ser tripulado por dos o tres, especialmente porque los traficantes siempre están tratando de maximizar la cantidad de espacio de carga dedicado al transporte de drogas, no de seres humanos.

En opinión del exfuncionario, era más probable que la embarcación transportara migrantes en una operación de tráfico de personas. Sin embargo, sería imposible saberlo con certeza, dado que cualquier evidencia de tráfico de drogas fue destruida en el ataque.

El 18 de agosto, el Departamento de Justicia anunció que casi 30 personas, incluidos algunos líderes y miembros del Tren de Aragua, habían sido acusadas en dos acusaciones separadas en Colorado.

Las acusaciones formales, derivadas de una investigación de nueve meses sobre las actividades de la pandilla en un complejo de apartamentos en los suburbios de Denver, le adjudicaron a los acusados ​​de asesinato a sueldo, delitos relacionados con armas y venta de drogas como metanfetamina, cocaína y cocaína rosa. Sin embargo, los cargos no incluían acusaciones de contrabando de sustancias ilegales desde Venezuela por parte del Tren de Aragua.

Una acusación separada, revelada en abril en Manhattan, acusó a otros 27 miembros actuales o anteriores del Tren de Aragua de asesinato, agresión, tráfico sexual, tráfico de personas y distribución de drogas, pero no dijo nada sobre los miembros de la pandilla que enviaban narcóticos ilegales fuera de Venezuela.

El presidente Trump firmó el mes pasado una directiva aún secreta que instruye al Pentágono a usar la fuerza militar contra algunos cárteles de droga latinoamericanos que su administración ha calificado de organizaciones “terroristas”.

Casi al mismo tiempo, el gobierno declaró que un grupo criminal venezolano, el Cartel de los Soles, era una organización terrorista y que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, era su líder, al tiempo que calificó de ilegítimo a su gobierno .

En los últimos días, Maduro acusó a Rubio de intentar arrastrar a Trump a una guerra sangrienta en el Caribe, una que, según el líder venezolano, mancharía la reputación de Trump.

Maduro amenazó con responder a un ataque armado en Venezuela con “máxima rebelión” y violencia, a la vez que ha expresado su esperanza de que la relación entre Estados Unidos y Venezuela pueda continuar con diálogo, no con armas. También dijo que Estados Unidos realmente está detrás del petróleo venezolano.

En una entrevista, Ronna Rísquez, periodista venezolana y experta en el Tren de Aragua, afirmó que el grupo criminal sí manejaba cocaína en la costa norte de Venezuela. Sin embargo, señaló que varios grupos criminales operan en la zona y no está claro si el Tren de Aragua transporta la droga a través del Caribe.

En medio de la retórica beligerante, el Pentágono ha estado reuniendo una pequeña armada de buques de guerra en el sur del Caribe, que incluye tres destructores con misiles guiados. La Armada también ha desplegado el Grupo Anfibio Listo Iwo Jima —que incluye los USS San Antonio, Iwo Jima y Fort Lauderdale, con 4500 marineros a bordo— y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina, con 2200 infantes de marina, según informaron funcionarios del Departamento de Defensa.

Varios aviones de vigilancia P-8 y al menos un submarino también se han desplegado en la región, dijeron los funcionarios.

Las autoridades indicaron que la voladura de embarcaciones sospechosas de transportar drogas no es la única forma en que el ejército estadounidense podría perseguir a los cárteles. Las tropas de Operaciones Especiales también podrían atacar a narcotraficantes considerados de mayor valor de inteligencia en misiones de captura, señalaron.

