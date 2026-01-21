El avión que llevaba a Trump al Foro de Davos regresó a la Base Andrews por una “falla eléctrica menor”

El Air Force One en el que viajaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rumbo al Foro de Davos, en Suiza, debió regresar a la Base Andrews por una “falla eléctrica menor”. El mandatario republicano tenía programada una disertación este miércoles, justo antes del discurso de Javier Milei y, de momento, se desconoce cuándo volverá a partir.

El presidente norteamericano partió en la noche del martes -poco antes de las 23 de la hora local- y se esperaba que llegara a Davos en la mañana del miércoles, sin embargo, su viaje generó sorpresa cuando, a través del sitio Flightradar24, muchos usuarios notaron que su aeronave había pegado la vuelta y retornado hacia Estados Unidos.

“Tras el despegue, la tripulación del AF1 identificó un pequeño problema eléctrico. Por precaución, el AF1 regresa a la Base Conjunta Andrews. El presidente y su equipo abordarán una aeronave diferente y continuarán rumbo a Suiza“, expresó la cuenta Rapid Response 47, secundaria de la Casa Blanca.

Trump tenía programada su llegaba a Davos este miércoles para encontrarse con líderes europeos en medio de las crecientes tensiones por las amenazas de apoderarse de Groenlandia, lo que pone en riesgo la alianza trasatlántica. En este contexto, el discurso de Trump en Davos es uno de los más esperados, ya que, no solo será la primera vez en seis años que asiste a la reunión anual de la élite económica y política mundial, sino que también se da en medio de crecientes cortocircuitos en las relaciones internacionales. Su disertación, en tanto, está prevista para las 14.30 de la hora local.

“Voy a un hermoso lugar en Suiza donde estoy seguro de que me esperan con emoción”, dijo el magnate republicano con una sonrisa durante una rueda de prensa por el primer aniversario de su segundo periodo presidencial, justo antes de partir a Suiza. En la conferencia le preguntaron hasta dónde llegarán sus intenciones de anexar Groenlandia a Estados Unidos y respondió: “Se darán cuenta”.

Por su parte, los líderes europeos reunidos en la lujosa estación de esquí suiza cuestionaron la postura de Trump de marcar que “Estados Unidos está primero”. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue uno de los que se le plantaron y llamó a hacerle frente a “los matones”.

En momentos en que Washington y Europa atraviesan su peor ruptura en décadas por sus ambiciones en torno a Groenlandia, Trump anticipó que mantendrá varias reuniones sobre este asunto en Davos. A su vez, la Unión Europea prometió una respuesta “firme” ante la amenaza del mandatario norteamericano de imponer nuevos aranceles a los países que no lo respalden en su interés por la isla de Dinamarca, país miembro de la OTAN.

Según la Casa Blanca, sin embargo, Trump enfocará su discurso en Davos en la economía estadounidense, en momentos que el alto costo de vida amenaza el éxito de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato.

El cruce entre la Unión Europea y Estados Unidos

Trump insiste en que Groenlandia, una isla rica en minerales, es “vital” para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN contra China y Rusia, en la medida que el Ártico se derrite y las superpotencias compiten por una ventaja estratégica. En este marco, aumentó la presión al amenazar con nuevos aranceles de hasta un 25% a ocho países europeos por respaldar a Dinamarca.

Este martes, Macron advirtió contra los intentos de Estados Unidos de “subordinar a Europa” y calificó como “inaceptable” la amenaza de nuevos aranceles. El presidente francés, asimismo, había sido objeto de burlas de Trump, quien publicó un texto privado en el que el mandatario europeo le propuso una reunión del G7 en París el jueves para discutir la guerra en Ucrania.

Después, Macron sostuvo que no había una reunión agendada y Trump afirmó más tarde en Washington que no participaría de un eventual encuentro del G7 esta semana.

