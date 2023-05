El batacazo de Ron DeSantis en las universidades públicas de Florida

escuchar

Este lunes, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley que impedirá a las universidades públicas utilizar fondos federales o estatales para programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). Con esta iniciativa, anunciada desde inicios de 2023, el republicano busca desafiar la “ideología liberal inapropiada en el aula”, según detalló Los Angeles Times.

A los críticos de esta nueva ley les preocupa que el gobernador termine con la libertad académica, mientras que DeSantis asegura que los programas actuales refuerzan las divisiones raciales y promueven la ortodoxia liberal. “Si se observa la forma en que esto se ha implementado en todo el país, se considera que los DEI defienden la discriminación, la exclusión y el adoctrinamiento. Y eso no tiene cabida en nuestras instituciones públicas”, comentó el funcionario, previo a la firma de la iniciativa.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, habla durante un evento de recaudación de fondos en Sioux Center, Iowa, el sábado 13 de mayo de 2023 (AP Foto/Charlie Neibergall)

Además de limitar los fondos, esta nueva legislación también le otorgará más poder a los presidentes de las universidades respecto a las prácticas de contratación. Se trata de “la última ofensiva de DeSantis contra lo que él llama influencias ‘woke’ en la educación”, detalló Fox News. No es la primera vez que el gobernador floridense modifica el sistema educativo en su estado, durante los últimos años ha aprobado legislaciones para darle a los padres de familia más autoridad sobre el entorno educativo de sus hijos, sobre todo en los niveles de primaria y secundaria.

A finales de abril, la Junta de Educación del Estado de Florida prohibió que los estudiantes de secundaria reciban enseñanzas de orientación sexual e identidad de género. Los docentes de las escuelas públicas, desde cuarto hasta el duodécimo grado (que equivale al último año de secundaria en Argentina) deberán omitir estos temas en las aulas y solo serán permitidos aquellos que estén relacionados con salud o reproducción. Los maestros que violen esta instrucción podrían enfrentarse a una suspensión o revocación de sus licencias de enseñanza.

El gobernador Ron DeSantis realizó varias modificaciones en la currícula del New College of Florida; algunos alumnos se han convertido en sus opositores Chip J Litherland - Facebook/New College of Florida

De igual manera, este mismo lunes, DeSantis firmó otra iniciativa que prohibirá a las universidades públicas exigir a sus estudiantes y profesores “declaraciones de diversidad” para ser admitidos o contratados. Generalmente, estas notificaciones tienen como objetivo demostrar cómo las experiencias de un solicitante hacen que un campus educativo sea más diverso e inclusivo.

New College of Florida, la universidad modelo de DeSantis

El gobernador firmó el proyecto en cuestión en el campus del New College of Florida. Esta institución, con sede en Sarasota, se usó como modelo para reformar las universidades públicas del estado. La administración DeSantis declaró que pretende que esta casa de estudios sea parecida a la Hillsdale College de Michigan, una institución privada, señaló el medio citado. “Nuestra esperanza es que el New College of Florida se convierta en la universidad clásica del estado”, afirmó el comisionado de Educación, Manny Díaz, a inicios de este año.

Esta toma de control, por parte del gobernador, generó rechazo entre los estudiantes. Algunos de ellos se reunieron frente a la ceremonia, el lunes, para manifestarse. No obstante, DeSantis tomó la situación con sarcasmo. “Vi a algunos de los inconformes por ahí. Estoy un poco decepcionado; esperaba más”, expresó con ironía, mientras sus seguidores lo alentaban con aplausos, consignó Los Angeles Times.

LA NACION