Dietista de Ohio revela cómo la forma de tomar café puede aumentar el colesterol en el cuerpo

Un hábito tan cotidiano como la primera taza de café del día podría afectar silenciosamente los niveles de lípidos en sangre. Una dietista de Ohio puso bajo la lupa los métodos de preparación y los añadidos más comunes, lo que advierte que la forma en que se consume esta bebida puede provocar un aumento del colesterol LDL (el “malo”).

Cómo la forma de tomar café puede aumentar el colesterol en el cuerpo

Expertos afirman que el método de preparación del café influye en los niveles de colesterol. El café contiene diterpenos y sustancias llamadas cafestol y kahweol; estos compuestos aumentan el colesterol en sangre, pero la presencia de ellos en la taza depende totalmente de cómo se prepare el café, según un estudio del National Institutes of Health.

El café contiene diterpenos que son los causantes de aumentar el colesterol "malo" en el cuerpo (Freepik)

La relación entre el café y el colesterol se define por el método de extracción y por sus añadidos. Los nutricionistas advierten que tanto la forma de filtrarlo como lo que se le suma a la taza pueden alterar el perfil lipídico del cuerpo.

“Los diterpenos pueden interferir con los procesos de regulación del colesterol del cuerpo y elevar el colesterol LDL, o colesterol ‘malo’, cuando se consumen con regularidad”, reveló Candace Pumper, dietista del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio a Today.

El estudio sostiene que el colesterol se elevará notablemente si el café se preparara de la siguiente manera:

Café expreso: beber de 3 a 5 tazas de expreso al día se asoció significativamente con un aumento del colesterol total . El efecto fue más fuerte en hombres que en mujeres.

beber de 3 a 5 tazas de expreso al día se asoció significativamente con un . El efecto fue que en mujeres. Café de prensa francesa o hervido (sin filtro): es el método que más aumenta el colesterol. Al no tener un filtro de papel, los aceites que contienen los diterpenos pasan directamente a la bebida. Beber 6 o más tazas al día provocó el mayor incremento de colesterol en el estudio.

El café expreso, de prensa francesa o hervido contribuye a un aumento del colesterol, según expertos (Archivo)

Por otra parte, los expertos aseguran que la forma más segura de consumir el café es a través de las siguientes preparaciones:

Café filtrado (goteo): es el método más seguro. El filtro de papel atrapa la gran mayoría de los diterpenos. En hombres no mostró aumento, mientras que en mujeres hubo un incremento muy pequeño solo si consumían más de 6 tazas diarias.

es el método más seguro. El filtro de papel En hombres no mostró aumento, mientras que en mujeres hubo un incremento muy pequeño solo si consumían más de 6 tazas diarias. Café instantáneo: apenas contiene diterpenos, por lo que su impacto en el colesterol es mínimo o nulo.

Qué sucede con los ingredientes que se agregan al café

Los ingredientes que se incorporan al café suelen tener un impacto más significativo en el colesterol que la propia infusión. Las grasas saturadas presentes en la crema, la mantequilla o el aceite de coco, junto con la resistencia a la insulina, pueden deteriorar los niveles de lípidos y triglicéridos, señaló la nutricionista Laura Ligos a Today.

Por ello, recomendó a quienes preparan café consumirlo solo o con cantidades mínimas de azúcar y leche. Sin embargo, aquellas personas que llevan una dieta equilibrada pueden añadir un poco de crema o azúcar, según sus objetivos nutricionales.

Los añadidos que se le agregan al café también pueden generar un aumento del colesterol (Archivo) (Foto: Pexels)

Qué otros factores contribuyen a aumentar el colesterol

El colesterol alto suele derivar de factores de estilo de vida que son modificables. El consumo excesivo de grasas saturadas y trans, junto con el sedentarismo, son las causas más frecuentes, según Mayo Clinic.

Sin embargo, existen variables fuera del control personal que también elevan estos niveles, tales como la predisposición genética heredada, el uso de ciertos fármacos o la presencia de enfermedades subyacentes.

Entre las condiciones médicas que se vinculan al aumento del colesterol se encuentran:

Trastornos genéticos : hipercolesterolemia familiar.

: hipercolesterolemia familiar. Enfermedades crónicas : insuficiencia renal, patologías hepáticas, diabetes y lupus.

: insuficiencia renal, patologías hepáticas, diabetes y lupus. Otras afecciones: hipotiroidismo, VIH/SIDA, apnea del sueño y complicaciones relacionadas con el sobrepeso u obesidad.