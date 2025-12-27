Todos los fenómenos astronómicos que pasarán por EE.UU. en 2026: desde lluvia de estrellas hasta cometas

El firmamento sobre Estados Unidos se prepara para un espectáculo sin precedentes durante el 2026. Desde el paso de cometas hasta intensas de las lluvias de estrellas, el próximo año promete ser un deleite para los entusiastas de la astronomía, con eventos celestiales que marcarán el calendario astronómico estadounidense.

Fenómenos astronómicos destacados de 2026 en Estados Unidos

El nuevo año llegará cargado de diferentes eventos estelares en el firmamento, los cuales comenzarán desde los primeros días de enero. Durante los 12 meses, estos serán los más impactantes para EE.UU., según Star Walk.

Júpiter en oposición será uno de los eventos mas significativos de enero 2026 (Archivo) MARCO LORENZI

3 de enero: Luna de Lobo y lluvia de estrellas Cuadrántidas

Al inicio del Año Nuevo, la Luna de Lobo aparecerá muy cerca de Júpiter y Pollux, será la primera de las tres de las superlunas de 2026 que se podrán ver durante el año. Este fenómeno ocurrirá casi al mismo tiempo que la primera lluvia de estrellas del año con las Cuadrántidas, las cuales alcanzarán su punto máximo en la noche entre el 3 y el 4 de enero, aunque podrían no ser tan visibles por la luna llena.

10 de enero: Júpiter en oposición

El gigante gaseoso reclama su trono en el cielo nocturno este mes. El 10 de enero, Júpiter entrará en oposición, alineándose perfectamente frente al Sol. Con una magnitud de –2.7, su brillo será tan intenso que resultará imposible de pasar por alto.

Se ubicará en la constelación de Géminis, cerca de la estrella Pólux, y se podrá localizar fácilmente dentro del famoso Hexágono Invernal.

28 de febrero: gran alineación planetaria

El 28 de febrero, el cielo regala una rara alineación de seis planetas. Al caer la noche, se podrá ver a Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter que trazarán una diagonal perfecta junto a la Luna.

Para los más curiosos, Urano y Neptuno también estarán presentes, aunque se necesitarán binoculares para detectarlos. Para más detalles, se puede acceder a la siguiente página de Star Walk.

3 de marzo: Luna de Sangre y eclipse lunar total

El 3 de marzo de 2026, el cielo regalará uno de los eventos más fascinantes del año: un eclipse lunar total. Durante este fenómeno, el satélite se sumergirá por completo en la sombra de la Tierra, y transformará su brillo plateado en un rojo cobrizo intenso, denominada Luna de Sangre.

El espectáculo será visible desde las Américas, Asia y Australia, y ofrecerá una fase de totalidad de 58 minutos. Las condiciones de observación dependerán del clima local, pero el suroeste de Estados Unidos ofrece buenas probabilidades de cielos despejados, consignó Space.

La luna de sangre se podrá ver desde EE.UU. (Photo by Orlando SIERRA / AFP) ORLANDO SIERRA - AFP

25 de abril: C/2025 R3 (PANSTARRS), el Cometa Más Brillante de 2026

El 25 de abril, el cielo recibirá al cometa C/2025 R3 (PANSTARRS) que alcanzará su punto de mayor brillo. Aunque se estima una magnitud inicial de 7.7 (ideal para binoculares), los astrónomos sugieren que podría llegar a una magnitud de 3.7, lo que lo haría visible a simple vista y lo coronaría como el cometa más brillante de 2026.

Pero no es el único contendiente; el cometa C/2024 E1 (Wierzchos) también está en la mira y podría dar la sorpresa.

31 de mayo: Blue Micromoon, la Luna más pequeña del año

El 31 de mayo habrá un fenómeno doble: una Microluna azul. Al ser la segunda Luna llena del mes, recibe el nombre de “Azul”, y al coincidir con su punto más lejos de la Tierra (apogeo), será la más pequeña del año. Visualmente, se verá un 5.5% más pequeña y un 10.5% más tenue que una Luna llena promedio.

9 de junio: Venus cerca de Júpiter

El 9 de junio, los dos planetas más brillantes del cielo nocturno, Venus y Júpiter, protagonizarán una espectacular conjunción en la constelación de Géminis. Se situarán a solo 1°30′ de distancia (el ancho de un dedo), y serán visibles a simple vista hacia el oeste tras la puesta del Sol. Venus destacará con una magnitud de –4.0, mientras que Júpiter lo acompañará con un brillo de –1.9, según In-The-Sky.

11 de julio: La Luna cerca de Marte y de las Pléyades

El 11 de julio, antes del amanecer, una Luna creciente (iluminada apenas al 15.6%) se reunirá con el famoso cúmulo de las Pléyades y el planeta Marte. Esta conjunción ofrece una paleta de colores única: el brillo pálido de la Luna, el azul gélido de las estrellas de las Pléyades y el rojo distintivo de Marte.

En julio, la Luna, Marte y de las Pléyades se robarán el protagonismo en el cielo (Archivo) Foto de Michał Mancewicz en Unsplash

12 de agosto: gran alineación planetaria y pico de las Perseidas

Desde la madrugada, el firmamento presentará una alineación extendida de seis mundos: Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno. El mismo día, se harán presentes las Perseidas, la lluvia de meteoros más popular del año.

22 de septiembre: Venus en su máximo brillo de 2026

El 22 de septiembre, Venus alcanzará su mayor luz (magnitud –4.6). Esto se debe a que su cercanía con la Tierra en esta fase compensa la falta de iluminación total, y crea un área reflectante más grande.

4 de octubre: El mejor momento para ver Saturno en 2026

Saturno se prepara para su gran función el 4 de octubre. El planeta entrará en oposición, situándose exactamente frente al Sol desde la posición en la Tierra. Este alineamiento lo hará lucir más grande y radiante que en cualquier otro momento de 2026.

16 de noviembre: Marte cerca de Júpiter

El 16 de noviembre, estos dos planetas se aproximarán a una distancia de solo 1°12′ (equivalente al ancho de dos Lunas Llenas). Lo más llamativo será el contraste de colores: Júpiter brillará como un potente faro dorado (mag. -2.1), mientras que Marte lucirá su inconfundible matiz rojizo (mag. 0.7) a su lado, destacó Star Walk.

14 de diciembre: pico de las Gemínidas

Para despedir 2026 con broche de oro, llegan las Gemínidas, una de las lluvias de estrellas más constantes y espectaculares del calendario. Su punto máximo ocurrirá la noche del 14 de diciembre, con una actividad estimada de hasta 120 meteoros por hora.