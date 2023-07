El calor sin precedentes en el mar de Florida podría generar un terrible efecto en uno de sus paisajes

escuchar

El aumento de las temperaturas en el mar de Florida no solo ha tenido efectos en el clima y comodidad de los residentes, sino también en la fauna del estado. Si el calor continúa como hasta ahora, amenazará las reservas de arrecifes de coral, ubicadas en el océano del Estado del Sol, especialmente en los Cayos.

Hasta el momento, los termómetros estuvieron sobre los 32° C en Florida, pero en algunas zonas, como Johnson Key el agua registró 36,1° C el lunes por la noche, mientras que cerca de Vaca Key hubo 35° C. Además, se prevé que para el fin de semana haya 43° C, una cifra récord para esta época del año.

El calor del agua en Florida causó más humedad en el ambiente

En consecuencia, podría producirse uno de los blanqueamientos de corales más graves en toda la historia. Con el calor, estos expulsan su fuente de alimento de algas y se quedan sin comida. Entonces, si las condiciones permanecen por mucho tiempo, se morirán de hambre.

Los arrecifes de coral más extensos están al este y al sur de los Cayos de Florida, justo donde se presentaron temperaturas más altas. No solo es una alerta estatal o nacional, sino que afectaría la cantidad de estas especies en el planeta. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, “los corales de Florida representan la tercera barrera de ecosistemas de arrecifes más grande del mundo”.

Alrededor del 25% de las especies del mar dependen de los arrecifes de coral. “Desde los peces bonitos hasta los de caza mayor dependen en gran medida de otros componentes del arrecife en algún momento”, señaló para CNN Katey Lesneski, coordinador de un proyecto de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), con el que buscan restaurar arrecifes en Florida.

Por otro lado, la pérdida del coral también representa un golpe económico para el Estado del Sol. Gracias a los arrecifes se generan ganancias millonarias, por medio de actividades como el turismo y la pesca deportiva. De acuerdo con la NOAA, en todo el país “proporcionan bienes y servicios económicos por un valor aproximado de 375 mil millones de dólares cada año”. En el caso de Florida, “tienen un valor de activo de US$8500 millones y generan US$4400 millones en ventas locales, US$2000 millones en ingresos locales y 70.400 empleos a tiempo completo”.

Los arrecifes de coral de Florida tienen un gran valor ecosistémico y económico Unsplash

El calor en Florida podría empeorar

Las temperaturas en Florida regularmente aumentan a medida que pasa el verano, por lo cual este año no será la excepción. Alcanzan su punto máximo a finales de agosto o incluso en septiembre, señaló Derek Manzello, coordinador de Coral Reef Watch de la NOAA. Eso significa que el blanqueamiento severo empezaría la próxima semana y el coral podría comenzar a morir dentro de un mes.

“No esperábamos que este calentamiento ocurriera tan temprano en el año y que fuera tan extremo. Aún queda por ver si este evento será más o menos grave que los anteriores. Sin embargo, toda la evidencia en este momento apunta al hecho de que será uno de los eventos más fuertes que hemos visto”, destacó.

