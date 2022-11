El calvario que vivió “pequeño Hércules”, el niño más fuerte del mundo: tenía 1% de grasa y no podía probar la pizza

escuchar

Ripped Richard Sandrak se hizo famoso de manera internacional en 2005 cuando se descubrió su talento y pasión por el fisicoculturismo. El menor de en ese entonces 11 años tenía una figura con la que era capaz de ganar cualquier competencia de su ámbito y gracias a eso se lo denominó el “niño más fuerte del mundo”. Con su marcada musculatura podía cargar hasta tres veces su peso corporal, por lo que se volvió un ícono del levantamiento de pesas en aquella década.

Ripped nació en Ucrania, pero se crió en Pensilvania y desde siempre se mantuvo como un amante de la actividad física, aunque en un principio el público pensaba que en realidad era su padre quien lo obligaba a entrenar arduamente. Cuando se volvió conocido, muchos lo criticaron por tener solo un 1% de grasa corporal en su cuerpo, dado que todavía era un niño.

La historia detrás del niño más fuerte del mundo

En ese momento, incluso algunos especialistas de la salud revelaron que un chico de su edad solo podía generar esa cantidad de músculos si se sometía a la aplicación de esteroides, ya que no había manera de que la testosterona que se produce a los 11 años pudiera producirlos de manera natural, según un recuento del diario The Sun.

Ahora que tiene 30 años, Ripped reveló que ya no hace pesas en el mismo nivel que antes porque le parece una actividad aburrida, pero sí se mantiene en forma: “Estoy muy orgulloso de mi pasado. No es algo que no quiero que la gente sepa, es solo que no voy a quedar atrapado viviendo en eso”, compartió para Inside Edition.

El cambio en su vida que lo ayudó a dejar las pesas

Cuando el menor estaba en su mejor momento, ganaba miles de dólares por su apariencia, pero admitió lo que todos creían, que ese estilo de vida era controlado por Pavel Sandrak, su padre “abusivo” y quien era un excampeón de MMA en Ucrania. A causa de eso, tuvo una infancia muy diferente a la de otros niños de su edad, en la que no tenía permitido ni siquiera probar la pizza u otra comida chatarra porque su dieta se basaba en proteínas y vegetales, aunque de igual manera no siente arrepentimientos, según dijo en 2015.

Esa situación terminó cuando su papá quedó detenido por abuso doméstico hacia su madre. Allí aprovechó para cortar los lazos con el fisicoculturismo y tener una vida un poco más “normal”, de acuerdo con información citada por The Sun.

Así luce el niño más fuerte del mundo ahora Inside Edition

¿Qué hace el niño más fuerte del mundo actualmente?

Richard tiene ahora una apariencia física menos marcada, aunque todavía realiza actividades de cardio como las dominadas en barra, subir escaleras y otro deporte que también le fascina: andar en patineta, pero en menor medida que a sus 11.

Respecto a su vida profesional, se sabe que para 2015, cuando brindó una de sus últimas entrevistas, Richard Sandrak trabajaba como especialista en el espectáculo Waterworld de Universal Studios Hollywood. Tenía un gran objetivo bien definido, el de convertirse en científico cuántico para la NASA. Lamentablemente no se ha sabido nada de él desde entonces.

LA NACION