Dónde queda Biddeford, el pueblo de Maine donde el ICE mató a un colombiano tras la “Catch of the Day”

En Biddeford, un pueblo al suroeste de Maine, un ciudadano colombiano de 26 años murió este lunes 13 de julio tras recibir disparos en un tiroteo donde participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En Biddeford: cómo fue la muerte del colombiano en un tiroteo que involucra al ICE

El hombre se dirigía a su lugar de trabajo al momento del suceso, según informó la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine en su sitio web. La organización destacó que el joven contaba con autorización para trabajar en Estados Unidos y poseía un número de Seguro Social, aunque las autoridades federales no confirmaron estos detalles.

La presencia policial en el lugar del tiroteo en Biddeford, Maine, que involucró a agentes del ICE WMTW

De acuerdo con CNN, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le informó al senador por Maine Angus King que el hombre tenía una orden pendiente para abandonar el país. Sin embargo, en actualizaciones posteriores, la oficina de King precisó que el hombre no era objetivo de detención de los agentes del ICE en la operación de este lunes.

Hasta el momento, las autoridades no revelaron oficialmente la identidad del ciudadano colombiano. Según cifras oficiales citadas por medios de Maine, unas 200 personas fueron detenidas durante el operativo “Catch of the Day”, lanzado en enero de 2026; de ellas, solo 11 tenían condenas penales, pese a que las autoridades federales habían señalado que buscaban a “los peores entre los peores”.

Biddeford posee una pequeña comunidad inmigrante, ya que cerca del 3,5% de sus habitantes nació fuera de EE.UU. A nivel estatal, viven aproximadamente 28.400 personas no ciudadanas, lo que equivale al 2% de los 1,4 millones de residentes de Maine.

Contexto de los operativos del ICE en Maine

En enero de 2026, funcionarios federales iniciaron la operación “Catch of the Day” en Maine, lo que generó un estado de alerta en ciudades del estado como Portland y Lewiston, según The Washington Post. El alcalde Mark Dion señaló en ese momento que la creciente presencia del ICE mantenía a la comunidad con gran tensión.

Agentes del ICE retiran el cuerpo de un joven colombiano de 26 años tras dispararle mortalmente en Biddeford, Maine

Ante esta situación, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine reportó en una publicación de redes sociales un aumento del 35% en las llamadas de auxilio a sus líneas telefónicas dedicadas a denunciar la presencia de agentes migratorios.

Un cartel en enero de 2026 en Biddeford, en contra de los operativos del ICE Robert F. Bukaty - AP

La gobernadora del estado, Janet Mills, cuestionó en ese momento la transparencia de estos operativos y exigió explicaciones a la administración Trump sobre las tácticas utilizadas. “Si su plan es venir aquí para provocar y socavar los derechos civiles de los residentes de Maine, no se equivoquen: esas tácticas no son bienvenidas aquí”, dijo en un video publicado en redes sociales.

Casos de migrantes mexicanos: antecedentes de muertes que se vincularon al ICE

Esta muerte en Maine ocurre luego de que, días atrás, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentara denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) y fiscalías estatales por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos en operativos migratorios.

La mandataria subrayó que su administración busca ir más allá de las notas diplomáticas tras casos como el de Lorenzo Salgado, quien murió por disparos de un agente de ICE en Houston. Sheinbaum enfatizó que la protección de los mexicanos en el exterior es una causa nacional frente a las presuntas violaciones de derechos humanos.

El gobierno de México ya comunicó formalmente sus preocupaciones al embajador estadounidense sobre la situación en los centros de detención.