Cuáles son todos los museos del Smithsonian en EE.UU. y cuánto cuesta visitarlos

El Instituto Smithsoniano es la institución museística más grande del planeta. Cuenta con un total de 17 museos en todo Estados Unidos, de los cuales 14 se ubican en Washington D.C., la capital del país. Además, la institución posee un zoológico, bibliotecas y centros de investigación.

Cuáles son los museos del Smithsonian y cuánto cuestan

La mayoría de los museos del Instituto Smithsoniano se encuentran en Washington D.C., según The Happening. Entre ellos, destacan el icónico Castillo del Smithsoniano, el Museo Nacional del Aire y el Espacio y su zoológico.

Estos son los museos que se ubican en este lugar:

Museo del Aire y el Espacio del Instituto Smithsonian (washington.org)

Museo Nacional de Historia Natural

Museo Nacional del Aire y del Espacio

Museo Nacional de Historia Americana

Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana

Museo de Arte Americano y Galería Renwick

El Edificio de la Smithsonian Institute (conocido como El Castillo

Museo Nacional del Indio Americano

Museo Hirshhorn y Jardín de las Esculturas

National Portrait Gallery

Museo Nacional de Arte Asiático

Museo Nacional Postal

Museo Nacional de Arte Africano

Museo Nacional de la Comunidad de Anacostia

El Zoológico Nacional

Además de las sedes en Washington D.C., el Instituto Smithsoniano cuenta con otros museos destacados. En Nueva York se encuentran el Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt y el Centro George Gustav Heye. Mientras que en Virginia están el Centro Steven F. Udvar-Hazy del Museo Nacional del Aire y el Espacio y el Centro Naturalista Smithsoniano.

Uno de los mayores atractivos de esta red de museos es que la entrada es completamente gratuita en todos los recintos del Smithsonian, durante todo el año, según confirmó Visit Washington DC.

Qué es el Instituto Smithsoniano

El Instituto Smithsoniano, una de las instituciones más grandes del mundo, fue creado en 1846 en honor a su fundador, el científico James Smithson. Su propósito original fue difundir y acercar al público el conocimiento y las investigaciones de todas las ciencias. La red consta de 17 museos, galerías y un zoológico en Washington D.C.

Museo de Historia Natural del Instituto Smithsonian (washington.org)

Los museos del Instituto Smithsoniano actúan como un registro de los aspectos más fascinantes de la historia de la humanidad, desde los orígenes del hombre hasta los viajes espaciales, según su sitio oficial. La vasta colección de todos sus museos consta de más de 150 millones de piezas, entre objetos, obras de arte y especímenes.

En el centro de toda la red se encuentra el edificio de la Institución Smithsonian, conocido como “El Castillo”. Este lugar no solo es un punto de información crucial, sino que también alberga la exhibición Cofre del tesoro de América, que ofrece una muestra de los artefactos que se pueden encontrar en el resto de los museos. Además, en este emblemático edificio se encuentra la cripta de su fundador, James Smithson, quien donó hasta su último centavo para crear el instituto.

Por qué vale la pena visitar los museos del Smithsonian

Además de ser el grupo museístico más grande del mundo, todas las propiedades del Smithsoniano son gratuitas. Sus colecciones albergan objetos únicos para todo tipo de público.

Historia Natural: uno de los más populares, exhibe esqueletos completos de dinosaurios.

uno de los más populares, exhibe esqueletos completos de dinosaurios. Aire y el Espacio: muestra desde los primeros aviones hasta naves espaciales, además de objetos icónicos como el traje que usó Neil Armstrong, el primer humano en pisar la Luna.

Museo del Retrato del Instituto Smithsonian (washington.org)

Pero, no solo son las colecciones, muchos de estos museos ofrecen actividades y eventos fuera del horario laboral, desde presentaciones musicales hasta recorridos especializados con bocadillos y cócteles, que son una gran opción para quienes desean conocer más sobre los recintos. Solo basta con revisar el calendario de eventos del Smithsonian.