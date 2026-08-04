El mapa se tiñe sobre Florida y avanzan las alertas de inundaciones repentinas: qué se espera en Miami

El tiempo en Estados Unidos presentará este martes 4 de agosto un escenario marcado por la inestabilidad en distintos sectores del país norteamericano. Mientras un sistema frontal favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas desde la costa este hasta Florida, otro frente impulsará precipitaciones sobre el Medio Oeste y las Grandes Llanuras, a lo que se sumará el ingreso de humedad monzónica en el suroeste.

Lluvia en Florida: un frente favorecerá tormentas durante la jornada

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un frente que se extenderá desde la región del Atlántico Medio hasta los Apalaches del Sur y el valle bajo del río Mississippi comenzará a debilitarse de forma gradual entre este martes y el miércoles.

Satélite De La NOAA Hoy

Sin embargo, antes de que el frente pierda fuerza, aún actuará como un foco para el desarrollo de lluvias y tormentas en amplias áreas del sur del Atlántico Medio, el sureste y Florida.

El aire cargado de humedad alimentará la formación de núcleos de tormenta que durante este martes se organizarán sobre estos sectores. Para el miércoles y el jueves, la actividad convectiva volverá a extenderse desde el Atlántico Medio hasta parte del valle de Ohio y nuevamente alcanzará el Estado del Sol, con condiciones favorables para nuevas precipitaciones.

El NWS ubicó a sectores de la costa de Carolina del Norte, Carolina del Sur, la costa oriental de Florida y parte del suroeste del país dentro de un riesgo leve (nivel 2 de 4) de lluvias excesivas para este martes. Esto significa que las tormentas podrán descargar suficiente agua en poco tiempo como para generar problemas localizados de escurrimiento e inundaciones.

Miami: calor intenso y tormenta con riesgo de lluvias fuertes durante la tarde

De acuerdo con la oficina del NWS en Miami, el sur de Florida tendrá una jornada marcada por el calor, la elevada humedad y el desarrollo de lluvias y tormentas durante la tarde.

La circulación de los vientos será débil y estará dominada por las brisas marinas, mientras que la atmósfera conservará un alto contenido de humedad. Esa combinación favorecerá la formación de tormentas de lento desplazamiento capaces de producir lluvias intensas en períodos cortos.

Debido a que las células avanzarán lentamente, los sectores que reciban precipitaciones más persistentes podrán registrar anegamientos localizados, especialmente en áreas urbanas y puntos de drenaje deficiente.

Las temperaturas máximas alcanzarán valores cercanos a los 90°F (32°C) en gran parte del sur de Florida, mientras que la sensación térmica se ubicará entre 105°F y 110°F (41°C y 43°C) durante las horas de mayor calor. El pronóstico indica un riesgo de calor moderado en buena parte de la región metropolitana de Miami, aunque existe una baja probabilidad de que algunos sectores alcancen una categoría de riesgo mayor.

Tormenta e inundaciones: el suroeste de EE.UU. también permanecerá bajo amenaza

Según el NWS, la humedad monzónica seguirá con su marcha sobre el suroeste de EE.UU., donde favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas entre la tarde y la noche, un patrón que se repetirá hasta el jueves por la mañana.

Las precipitaciones más intensas podrán concentrarse durante las últimas horas de la tarde y el comienzo de la noche. Debido a ello, el NWS mantendrá un riesgo leve (nivel 2 de 4) de lluvias excesivas sobre parte del suroeste tanto este martes como durante la madrugada del miércoles.

La humedad en el suroeste presentará precipitaciones intensas entre la tarde y la noche SPC

Las autoridades meteorológicas anticiparon que la principal amenaza será la aparición de inundaciones repentinas localizadas. Las zonas urbanas, los caminos, los pequeños cursos de agua y los sectores bajos serán los lugares más expuestos a acumulaciones rápidas de agua cuando las tormentas descarguen con mayor intensidad.

Tormentas en Arizona, las Carolinas y las Montañas Rocosas durante este martes

De acuerdo con el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), además de las lluvias abundantes, existirán sectores donde algunas tormentas podrán adquirir características severas durante este martes.

El Centro de Predicción de Tormentas emitió alertas por tormentas severas en las Montañas Rocosas del sur, el sureste de Arizona y el oeste de las Carolinas NWS

Las áreas bajo riesgo marginal de tormentas severas incluirán:

Partes de las Montañas Rocosas del sur.

del sur. El sureste de Arizona .

. El oeste de Carolina del Norte y Carolina del Sur.

En las Montañas Rocosas del sur, las tormentas comenzarán a desarrollarse durante la tarde sobre las zonas elevadas de Nuevo México y Colorado antes de desplazarse hacia sectores más bajos. Allí existirá la posibilidad de ráfagas de viento intensas y caída aislada de granizo.

En el sureste de Arizona, la combinación de aire húmedo e inestabilidad favorecerá la formación de tormentas desde la tarde hasta las primeras horas de la noche. Algunas de ellas podrán producir ráfagas de viento severas de manera aislada.

Mientras tanto, en el oeste de las Carolinas, una baja presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones favorables para el crecimiento de tormentas durante la tarde. El mayor riesgo estará asociado a daños aislados provocados por fuertes ráfagas de viento.

Inundaciones en el Medio Oeste y las Grandes Llanuras: la amenaza continuará durante varios días

Según el NWS, el riesgo de inundaciones repentinas volverá a aumentar en el Medio Oeste y las Grandes Llanuras, regiones que ya acumulan precipitaciones superiores al promedio anual en numerosos sectores.

El avance de una perturbación procedente de Canadá favorecerá la formación de un centro de baja presión y de un frente frío que atravesará estas regiones durante el martes.

A medida que el sistema reduzca su velocidad entre hoy y el miércoles, la humedad y la inestabilidad se concentrarán sobre el frente, lo que facilitará el desarrollo repetido de lluvias y tormentas.

Los meteorólogos advirtieron que algunos lugares podrán recibir varias rondas consecutivas de precipitaciones, y esto aumentará gradualmente el riesgo de inundaciones repentinas.

Para este martes existirá un riesgo por inundaciones repentinas en sectores del sur de Wisconsin, el norte de Illinois y parte de Iowa. Durante el miércoles, la amenaza aumentará e incluirá ciudades como Chicago, Milwaukee y Des Moines.