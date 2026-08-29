El DHS deportó de Estados Unidos a Milo Yiannopoulos, controvertido conservador radical británico

El provocador británico de extrema derecha Milo Yiannopoulos fue deportado este viernes a su país de origen, según informó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés). Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), detuvieron a la figura conservadora el jueves en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong, ubicado en la ciudad de New Orleans, Louisiana.

Quién es Milo Yiannopoulos deportado a Reino Unido

El arresto se produjo después de que Yiannopoulos permaneciera en el territorio estadounidense más tiempo del permitido por su visa. Según precisó el DHS a CNN, el británico entró al país de forma legal el 14 de mayo de 2019, pero violó posteriormente las leyes migratorias vigentes. Un juez emitió una orden definitiva de expulsión el pasado 22 de julio ante la ausencia del implicado en su audiencia de inmigración programada.

On August 27, ICE arrested Milo Yiannopoulos, an illegal alien from the United Kingdom, at the Louis Armstrong New Orleans International Airport (MSY) in Kenner, Louisiana. Yiannopoulos legally entered the country on May 14, 2019, through New York City, New York. He chose to… https://t.co/Hk6QBUmGDI pic.twitter.com/DbIhv8Z6PI — Homeland Security (@DHSgov) August 28, 2026

Yiannopoulos alcanzó notoriedad pública durante el ascenso político de Donald Trump como una figura radical que utilizaba su plataforma en el sitio Breitbart News y sus presentaciones universitarias para promover un discurso contrario a lo políticamente correcto.

Archivo.- Milo Yiannopoulos, comentarista político británico de derecha y mariscal del desfile, habla durante la marcha del "Orgullo Hetero" (Straight Pride) en Boston, el 31 de agosto de 2019; Yiannopoulos fue deportado por las autoridades migratorias de EE.UU. al Reino Unido JOSEPH PREZIOSO - AFP

En su etapa de mayor exposición, el británico calificó al feminismo como un cáncer, menospreció a la comunidad transgénero y afirmó que Estados Unidos sufría un problema grave con el Islam.

Tras el declive de su influencia inicial, generado en parte por comentarios que justificaron la pedofilia en 2017, el activista viró su retórica hacia el repudio de su propia homosexualidad y la organización de clínicas enfocadas en la atracción hacia personas del mismo sexo, de acuerdo con CNN.

“Tenemos que deportar a millones de personas”: activista de extrema derecha en EE.UU.

Durante su trayectoria, el activista mantuvo una postura férrea sobre la política migratoria. En publicaciones recientes en la red social X, reclamó la ejecución masiva de deportaciones y exigió inmunidad legal para los agentes del ICE. “Tenemos que deportar a millones y millones de personas. Sin eso, nada más importa”, sentenció en un posteo de junio de 2025. Paradójicamente, su detención ocurrió en el mismo estado donde funcionan centros del ICE que sirven como punto final para migrantes bajo el esquema de seguridad actual.

"Tenemos que deportar a millones y millones de personas. Sin eso, nada más importa", reza parte de la publicación de Milo Yiannopoulos en X X/@nero

La trayectoria de Yiannopoulos incluyó pasos por la campaña presidencial de Ye, el rapero anteriormente conocido como Kanye West, y una autoproclamada posición como colaborador de la congresista Marjorie Taylor Greene.

A pesar de los intentos previos por consolidar su estancia mediante visados para personas con habilidades extraordinarias (visa O-1), la justicia estadounidense determinó su salida obligatoria.

Archivo.- Milo Yiannopoulos habla durante una conferencia de prensa en Nueva York, el 21 de febrero de 2017 Mary Altaffer - AP

La Casa Blanca declinó ofrecer comentarios específicos sobre el operativo de detención y derivó las consultas técnicas al DHS. Hasta el momento, no existen indicios de que denuncias externas influyeran en el procedimiento realizado por las fuerzas federales en el aeropuerto de Luisiana.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA