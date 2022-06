El discurso de Jennifer Lopez en los MTV Awards, donde le envió un mensaje a Ben Affleck

Jennifer López conmovió y tuvo uno de los momentos más destacados en la gala de los MTV Awards este domingo, cuando recibió un reconocimiento a su carrera con el premio “Generation Award”, dedicado a artistas cuyas contribuciones a los espectáculos las convirtieron en personas célebres, y dio un discurso sobre cómo los creyentes y los escépticos la impulsaron. También se llevó uno de los grandes premios en la competencia por la canción “On My Way”, de la comedia romántica Marry Me, en la que sobresalen las actuaciones de López con Maluma y Owen Wilson.

“Quiero agradecer a la gente que me dio alegría, a los que rompieron mi corazón, a los que fueron honestos y a los que me mintieron”, pronunció en su discurso. La actriz no pudo contener sus lágrimas cuando agradecía a sus fans, a su mánager y a sus hijos, los mellizos Max y Emme, de 14 años, por “enseñarle a amar”, un momento en el que el público congregado en el Barker Hangar en Santa Mónica, California, la ovacionó. No se olvidó de nadie en su lista e incluso recordó a su prometido Ben Affleck.

Jennifer Lopez le envió un mensaje a Ben Affleck al recibir un homenaje en los MTV Awards

“Ben y todos en casa, espérenme para cenar. Estaré en casa a las 7″, agregó en dirección a su novio. En su mano izquierda, lucía su anillo de compromiso, que no se ha quitado desde que Affleck le pidió matrimonio en el mes de abril.

La estrella del Bronx, de 52 años, comenzó un discurso distinto a los que suele dar en su carrera, en la que ya suma más de 30 años. “Miro esas películas y veo a toda la gente maravillosa que he tenido la suerte de conocer y con la que he trabajado. Quiero agradecer a la gente que me dio esta vida”, y agregó: “Uno es tan bueno como la gente con la que trabaja, pero si tienes suerte, ellos te hacen mejor. He tenido suerte en ese sentido. Como actriz, no soy ninguna de las mujeres que he interpretado, pero hay una parte en la que soy profundamente fiel a cada uno de esos personajes”, continuó la estrella.

Mientras trataba de no olvidar a nadie en su lista, rompió en lágrimas. “Quiero agradecer la forma en que me mentí a mi misma, porque ahí supe que tenía que crecer. Quiero agradecer a la decepción y al fracaso por enseñarme a ser fuerte (...) Quiero dar las gracias a todas las personas que me dijeron en la cara que no podía hacer esto. Realmente no creo que hubiera podido hacerlo sin ustedes. Y sé que no podría haberlo hecho sin los fans. Ustedes son la razón por la que estoy aquí y los amo”, concluyó la actriz.

El conmovedor discurso de Jennifer López

¿Y Ben Affleck?

En esta ocasión, el actor de Batman no pudo acompañarla. Esta no es la primera vez que JLO le da un mensaje al recibir un galardón. En los iHeartRadio Music Awards, donde la artista también fue premiada por su trayectoria, le dedicó el reconocimiento al público, entre ellos a Affleck, quien se emocionó al ver a su novia.

Los premios MTV de este 2022 ofrecieron una ceremonia ligera con 26 categorías. Con Vanessa Hudgens como maestra de ceremonias, estos premios volvieron al formato en vivo después de años pregrabados por la pandemia de Covid.