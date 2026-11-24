IOWA.- El Ejército de Estados Unidos planea detonar un depósito deteriorado de explosivos tóxicos de plomo en la zona rural de Iowa el miércoles por la mañana, después de que un tribunal federal de apelaciones autorizara la operación de eliminación de residuos, en una saga que sembró preocupación en la población local y polémica en el gobierno de Donald Trump.

En un comunicado emitido el lunes por la noche, el Ejército indicó que está procediendo una remoción controlada de 68 barriles de azida de plomo en coordinación con autoridades estatales, locales y federales.

Un cartel cuelga de una valla que rodea la Planta de Municiones del Ejército de Iowa SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Esta es una decisión por consenso”, publicó en redes sociales el secretario interino del Ejército, Adam Telle. “Todas las agencias expertas están de acuerdo, y tanto el gobernador actual de Iowa como el gobernador electo entrante dicen que la decisión corresponde a los expertos”.

This evening, the Eighth Circuit Court of Appeals issued an order that allows the Army to proceed with the detonation of long-ago-placed explosives (2009) at the Iowa Army Ammunition Plant. Likewise, the current Governor of Iowa, Kim Reynolds, has given her support to go forward,… — Acting Secretary of the Army (@SecArmy) November 24, 2026

Más temprano, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito indicó que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) incorporó adecuadamente salvaguardas en un permiso de emergencia para minimizar la dispersión de polvo.

La corte se refirió a las barreras instaladas alrededor del área donde se almacenan los barriles, junto con restricciones relacionadas con el clima. También mencionó requisitos de notificación pública previa, la actualización de los modelos de dispersión atmosférica, y las actividades de monitoreo y muestreo ambiental.

Los jueces dijeron que el expediente también reflejaba que el Ejército evaluó “una amplia gama” de alternativas, incluida la utilización de otras sustancias químicas para neutralizar la azida de plomo y el tratamiento térmico.

Un letrero indica la ubicación de la planta de municiones del Ejército de los Estados Unidos en Iowa, Middletown Laura Bargfeld - AP

Tras conocerse el anuncio del Ejército la semana pasada, los grupos ecologistas interpusieron de inmediato una demanda para bloquear el plan, planteando preocupaciones sobre la seguridad pública ante la posibilidad de que las explosiones liberaran una nube de polvo tóxico de plomo sobre viviendas, cultivos y ganado mucho más allá del lugar de la detonación en el sitio cerca de Middletown, no lejos del río Mississippi, a unos 140 kilómetros al sur de Cedar Rapids.

La EPA replicó que una detonación controlada sería mucho menos arriesgada que una explosión espontánea e incontrolada del material altamente volátil, un escenario que, según la agencia, se está volviendo más probable a medida que el clima se vuelve más frío en Iowa.

Según la EPA, cualquier intento de neutralizar químicamente o reubicar los bidones de almacenamiento también conllevaría el riesgo de una explosión incontrolada.

Giro de Trump

El jueves pasado, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito de los Estados Unidos emitió una suspensión temporal que bloqueaba el permiso de la EPA mientras el tribunal revisaba el caso con mayor detenimiento.

La localidad de Middletown, situada en las inmediaciones de la planta, se prepara ante la inminente detonación por parte del Ejército SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pero dos días después, los abogados de la administración Trump presentaron una notificación legal afirmando que el Ejército tenía la intención de llevar a cabo la detonación controlada con o sin aprobación judicial, citando una exención de emergencia a las leyes ambientales federales.

Luego, en otro giro inesperado el lunes, el propio Trump intervino en la controversia, ordenando al Ejército que suspendiera su plan hasta que el tribunal de apelaciones fallara a su favor.

Trump también dijo que el gobernador electo demócrata de Iowa, Rob Sand, debería aprobar esa decisión o ser considerado responsable de “toda muerte o destrucción” que pudiera resultar de más retrasos.

The Administration should make this decision based on the information they have from the people they brought in to do the job months ago and have been on the ground in Middletown for weeks.



Everyday Iowans are entitled to know how Middletown came to this situation, and learn… — Rob Sand (@RobSandIA) November 23, 2026

Sand, que no asumirá el cargo hasta enero y, por lo tanto, carece de autoridad como gobernador hasta entonces, respondió el lunes a la publicación del presidente republicano en Truth Social diciendo que le correspondía a la administración Trump decidir qué hacer.

“La administración debería tomar esta decisión basándose en la información que tiene de las personas que trajeron para hacer el trabajo hace meses y que han estado sobre el terreno en Middletown durante semanas”, escribió Sand.

Rachel Rintelmann, abogada gerente de Earthjustice —una organización que proporciona servicios jurídicos gratuitos para hacer respetar leyes ambientales—, dijo que la demanda ha alertado al público sobre la amenaza.

Una calle residencial de Middletown, Iowa SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Hoy, el Octavo Circuito decidió permitir que el Ejército proceda con su plan, y respetamos esa decisión”, expresó Rintelmann en un comunicado. “Pero el Ejército creó esta emergencia por negligencia, y le debe a la gente de Iowa más información sobre la detonación prevista y más salvaguardas para su salud”.

La gobernadora Kim Reynolds activó el viernes la oficina estatal de gestión de emergencias. El estado también creó un sitio web dedicado a proporcionar información sobre la operación.

Sitios web de seguimiento de vuelos mostraron que un jet ejecutivo del Ejército despegó de la base poco antes de la 1 de la tarde. Trump efectuó su publicación minutos después.

Temor y medidas de emergencia

Algunos residentes cerca de Middletown han estado sellando sus ventanas y puertas como precaución para impedir la entrada de cualquier polvo de plomo que pudiera resultar de la detonación. Otros que viven más lejos expresaban preocupación en redes sociales sobre las posibles trayectorias que podría seguir la nube, dependiendo de los cambios en el viento.

Las autoridades reconocen que el plomo es tóxico y han recomendado que la gente permanezca en interiores cuando ocurra la detonación, y que después limpie con agua las superficies exteriores para limitar la exposición a cualquier partícula de este metal.

El alcalde de Middletown, Rodney Johnson, dijo que la detonación debe realizarse “para que podamos seguir con nuestras vidas”.

Vecinos colocan cinta en las ventanas de su casa para evitar daños ante la detonación de un depósito con polvo de plomo explosivo, en Iowa SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Las cosas salen mal cuando hay almacenamiento y eliminación inadecuados”, escribió en redes sociales.

Gobernantes de estados limítrofes con Iowa también expresaron preocupación. El gobernador de Missouri, Mike Kehoe, dijo que agencias estatales están trabajando para establecer un monitoreo adicional de la calidad del aire y del agua, la salud pública y los recursos agrícolas.

“Pero quiero enfatizar: esta es una operación federal”, expresó Kehoe. “Los estados de Iowa, Missouri e Illinois no tienen voz sobre cuándo se lleva a cabo”.

En documentos presentados ante el tribunal el fin de semana, el coronel del Ejército Aaron Teller, especialista en respuesta a emergencias de municiones, explicó que menos líquido dentro de los barriles significa que la solución en su interior es más susceptible a congelarse, lo que incrementa la sensibilidad de los cristales que se han formado alrededor del interior del borde y en la parte inferior de las tapas.

“Incluso una pequeña cantidad de fricción puede romper la formación cristalina, provocando una reacción en cadena explosiva”, indicó en su declaración ante el tribunal.

Según documentos de la EPA, se sopesaron alternativas como neutralizar y descomponer el contenido de los tambores con otras sustancias químicas. Pero las autoridades dijeron que manipular los tambores aumentaría la probabilidad de que ocurra una detonación accidental y mortal.

Agencias AP y Reuters