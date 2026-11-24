Donald Trump expresó su disposición a trabajar con los demócratas en asuntos de salud e inmigración después de que la oposición ganara el control del próximo Congreso. La señal del presidente llega tras la derrota electoral de los republicanos en las elecciones de medio término del 3 de noviembre.

Acuerdo de Trump con los demócratas: ley Dignidad y Medicare ampliado

Según la agencia Anadolu, Trump habló de una posibilidad de alcanzar acuerdos bipartidistas, aunque las diferencias políticas persisten. El jefe del DHS, Markwayne Mullin, dijo el 16 de noviembre que estaba dispuesto a negociar una reforma migratoria, pero que descartaba una amnistía.

La congresista republicana María Elvira Salazar se mostró cerca de María Corina Machado e impulsó la Ley Dignidad para lograr una reforma migratoria X de Salazar

Luego del revés que sufrió el partido rojo en las urnas, Trump flexibilizó su postura frente al duro plan de deportación masiva y planteó la posibilidad de llegar a un acuerdo para personas con larga residencia y empleo en Estados Unidos.

Días atrás, la Ley Dignidad (H.R. 4393), el proyecto de reforma migratoria de la republicana María Elvira Salazar y la demócrata Veronica Escobar, sumó 16 nuevos copatrocinadores en la Cámara de Representantes y alcanzó el respaldo de 56 legisladores, según anunció la oficina de Salazar.

La iniciativa propone un estatus legal renovable, sin ciudadanía, para ciertos indocumentados con años en Estados Unidos. El aumento de apoyos no cambia su situación: desde julio de 2025 permanece en un subcomité, sin audiencias ni votaciones, y no otorga ningún beneficio mientras no sea aprobada por ambas cámaras y promulgada.

Para lograr un avance sería necesario que los legisladores completaran el trámite del Congreso. Y esta declaración de Trump es importante, ya que el presidente conserva la facultad de vetar una ley.

En materia de salud, Associated Press informó que los líderes demócratas preparaban iniciativas para ampliar la cobertura y bajar costos, entre ellas reducir la edad de acceso a Medicare y añadir prestaciones. Esas propuestas forman parte de su agenda, no de un pacto confirmado con Trump.

La noticia en pocas líneas

¿Qué dijo Trump sobre los demócratas? Se mostró dispuesto a explorar acuerdos con ellos en salud e inmigración.

¿Existe un acuerdo migratorio cerrado con Trump? No se verificó un texto conjunto ni términos legislativos anunciados.

¿Qué posición expresó el jefe del DHS? Markwayne Mullin dijo estar abierto a conversar, pero descartó la amnistía, según LA NACION.

¿Qué cambia ahora para los inmigrantes? Una declaración política no modifica por sí sola el estatus ni crea un trámite.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.