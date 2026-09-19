Ron DeSantis, gobernador de Florida: “El maestro está frente a la clase, el padre tiene la última palabra y el estudiante sigue teniendo que pensar”

El gobernador Ron DeSantis anunció que la educación pública de Florida tendrá nuevas condiciones para el uso de la inteligencia artificial (IA). La Junta Estatal de Educación aprobó una regla que establece requisitos para los distritos escolares, las escuelas chárter y las instituciones del Florida College System.

IA en las escuelas de Florida: qué exigen las nuevas reglas

DeSantis resumió el criterio de la normativa al señalar que la tecnología debe permanecer subordinada al proceso educativo. “El maestro está frente a la clase, el padre tiene la última palabra y el estudiante sigue teniendo que pensar”, afirmó en un comunicado publicado por el Departamento de Educación de Florida (FDOE, por sus siglas en inglés).

Ron DeSantis volvió a fijar posición sobre el uso de inteligencia artificial en las escuelas de Florida @GovRonDeSantis

La regulación establece que las herramientas digitales pueden incorporarse como apoyo, pero no sustituir la función del docente ni el proceso intelectual del alumno. “Florida no delegará la educación infantil a un chatbot”, aseguró el gobernador.

Entre las principales disposiciones aparecen:

La obligación de informar a las familias sobre las plataformas autorizadas.

La posibilidad de rechazar su utilización.

La entrega de una alternativa educativa sin IA.

Además, las instituciones deberán mantener información pública y actualizada sobre las herramientas aprobadas para la enseñanza.

“Damos la bienvenida a las herramientas que ayudan a los maestros a enseñar y a los estudiantes a aprender. No aceptaremos herramientas que oculten a los padres, recopilen datos de los estudiantes, califiquen a los niños en secreto o finjan ser amigos”, dijo DeSantis.

Consentimiento parental para usar IA en las escuelas de Florida

Las escuelas tendrán que comunicar a las familias, mediante un lenguaje comprensible, qué plataforma será utilizada, en qué cursos o grados estará disponible y de qué manera interactuarán los estudiantes con ella. Para el uso directo de determinadas herramientas instructivas de IA se requerirá una autorización expresa de los padres.

Según la nueva regla, cuando una familia decida no permitir el uso de estas tecnologías, el estudiante deberá contar con una opción de enseñanza tradicional que sea comparable desde el punto de vista académico.

También se contempla la conservación de registros de las interacciones de los alumnos con las herramientas durante al menos 30 días, con acceso de los padres conforme a las disposiciones.

Las plataformas destinadas a estudiantes desde el nivel preescolar hasta quinto grado tendrán, además, una revisión específica relacionada con la edad y el desarrollo de los menores. De esta manera, Florida incorpora controles adicionales para las primeras etapas de la educación.

El marco legal prohíbe que la tecnología reemplace la labor docente o se utilice para simular relaciones emocionales y perfiles psicológicos de los alumnos Imagen generada por IA

Florida prohíbe IA que simule amistad o vínculos emocionales con alumnos

Otro apartado de la regulación se concentra en las aplicaciones que buscan establecer vínculos sociales o emocionales con los alumnos.

Las instituciones educativas no podrán implementar sistemas diseñados para simular amistad, compañía o relaciones afectivas con los estudiantes.

También quedan restringidas las herramientas con determinadas características humanas destinadas a prolongar o incentivar la interacción entre el menor y la máquina.

La normativa incluye, además, la prohibición de mecanismos de vigilancia conductual no informados, sistemas de puntuación social y elaboración de perfiles psicológicos mediante la IA.

La protección de la información estudiantil constituye otro de los ejes. Los proveedores no podrán vender los datos de los alumnos ni utilizarlos para entrenar modelos comerciales de inteligencia artificial.

Los distritos deberán priorizar, además, proveedores que procesen y almacenen esa información dentro de EE.UU.

Uso de IA por estudiantes: límites y supervisión

Los estudiantes no podrán utilizar estas herramientas sin la supervisión correspondiente, mientras que los docentes y los administradores deberán recibir capacitación sobre seguridad, limitaciones, riesgos y cumplimiento de las normas.

El nuevo esquema busca impedir que la IA sustituya el trabajo intelectual del estudiante, lo que incluye la elaboración de ensayos o actividades que deberían demostrar el dominio individual de una materia.

Las instituciones deberán establecer mecanismos para verificar el trabajo realizado por los alumnos.

El comisionado de Educación de Florida, Henry Mack, sostuvo que el objetivo es preparar a los estudiantes para un mercado laboral en el que la IA tendrá presencia, sin convertirla en sustituto del razonamiento.

“Una persona educada puede usar una herramienta poderosa sin volverse dependiente de ella. Ese es el límite que Florida está estableciendo”, dijo. “La IA tiene cabida en el aula cuando perfecciona la enseñanza, enriquece la experiencia de aprendizaje, protege la privacidad y fortalece la capacidad intelectual del estudiante”, señaló.

Florida exige evaluar el impacto de la IA en distritos y colleges estatales

Las nuevas políticas alcanzarán a los distritos escolares, las escuelas chárter y instituciones del sistema de colleges públicos de Florida. Entre las obligaciones figuran:

Diferenciar las reglas sobre tecnología recreativa de aquellas aplicables a las herramientas educativas.

Analizar su implementación en relación con el rendimiento de los estudiantes.

Las autoridades también deberán demostrar qué evidencia respalda la adquisición o renovación de una plataforma.

Deberán determinar qué capacitación reciben los docentes para utilizarla como apoyo a la enseñanza.

Además, el personal deberá poder suspender o desactivar una herramienta inmediatamente cuando sea necesario, sin depender de la asistencia del proveedor.

“Las juntas directivas existen para proteger las condiciones de un aprendizaje real. Estas normas cumplen con ese propósito”, aseguró Ryan Petty, presidente de la Junta Estatal de Educación. “La innovación sin estas condiciones no es liderazgo, sino un abandono de responsabilidad”, señaló.

La regla establece que cada junta escolar de distrito y junta directiva de escuelas chárter debe adoptar e implementar la enmienda obligatoria en su política de seguridad en Internet a más tardar el 1° de julio de 2027.