El error en la moneda de 10 centavos que hace que valga más de US$52.000

Las monedas de 10 centavos con la imagen del expresidente Franklin D. Roosevelt forman parte de una serie que circula en Estados Unidos desde 1946. Aunque la mayoría de estos ejemplares mantiene un valor nominal, algunas variantes con errores de acuñación adquirieron una cotización muy superior en el mercado de coleccionistas.

Roosevelt Dime 1968 No S: cuál es el error que eleva su valor

De acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), durante la década de 1960, la Casa de la Moneda de EE.UU. modificó la composición de varias denominaciones para eliminar la plata y reemplazarla por una combinación de cobre y níquel. Además, entre 1965 y 1967 se suspendió temporalmente el uso de marcas de ceca en las piezas destinadas a circulación.

Anverso de la Roosevelt Dime de 1968

Cuando la producción de ejemplares de prueba regresó en 1968, todas debían exhibir la letra “S”, correspondiente a la Casa de la Moneda de San Francisco. Sin embargo, uno de los troqueles enviados para la fabricación carecía de esa identificación.

Como resultado, se acuñó una pequeña cantidad de monedas, que se distribuyó dentro de juegos para coleccionistas antes de que las autoridades detectaran el error. Desde entonces, estas piezas pasaron a ser una de las variantes más conocidas de la serie Roosevelt Dime.

Reverso de la Roosevelt Dime de 1968

Cómo reconocer la Roosevelt Dime de 1968 sin marca S

La característica principal de este ejemplar es la ausencia total de la marca “S” en el anverso. Aunque a simple vista puede parecer una pieza común, las monedas de prueba de 1968 debían incluir obligatoriamente esa identificación.

Además de la falta de marca de ceca, los ejemplares más valorados presentan el acabado denominado proof (de prueba), caracterizado por superficies reflectantes y detalles definidos obtenidos mediante un proceso especial de acuñación destinado exclusivamente a coleccionistas.

Para identificar una moneda auténtica, los interesados deberán observar:

Año: 1968.

Ceca: la Casa de la Moneda de San Francisco (“S”). Estos ejemplares se destacan por la ausencia de la inicial.

Diseñador: Juan R. Sinnock.

Borde: juncoso.

Diámetro: 17,90 milímetros.

Peso: 2,27 gramos.

Composición: 75% de cobre y 25% níquel sobre un núcleo de cobre puro.

Anverso: muestra el retrato de Franklin Roosevelt con la palabra “LIBERTY” en el extremo izquierdo. “IN GOD WE TRUST” bajo el mentón del expresidente. La fecha “1968″ está situada a la derecha del cuello de Franklin.

Reverso: muestra la antorcha de la libertad flanqueada por ramas de olivo en el centro. Las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” y “ONE DIME” aparecen alrededor de la circunferencia. El lema “E PLURIBUS UNUM” figura en el centro inferior, justo por detrás de la antorcha y las ramas de olivo.

El ejemplar fue calificado como PR68CAM debido a su buen estado de conservación Heritage Auctions

Valor de la Roosevelt Dime 1968 No S: precios, subastas y guía PCGS

El reducido número de ejemplares disponibles ha impulsado el valor de estas monedas en el mercado especializado. Las piezas certificadas y conservadas en los niveles más altos de calidad son las que registran los mayores resultados en subastas.

Uno de los ejemplares calificados como PR68 CAM fue vendido por US$48.875 en Heritage Auctions. Otra moneda con clasificación PR68 alcanzó los US$39.950 en Legend Rare Coin Auctions.

De acuerdo con la guía de precios de PCGS del mes de junio, una Roosevelt Dime de 1968 sin la marca de ceca “S” y en estado de conservación sobresaliente puede alcanzar actualmente una cotización cercana a los US$52.500.

La moneda figura entre los errores de acuñación más reconocidos de la numismática moderna estadounidense y ocupa un lugar destacado dentro de los listados dedicados a las piezas más buscadas por los coleccionistas de EE.UU.