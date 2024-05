El exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca revela el tic nervioso de Donald Trump que muestra cuando siente presión

Anthony Scaramucci, exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, aseguró este miércoles que percibió el “enojo de Donald Trump” durante el primer día de deliberaciones del jurado, en la causa que enfrenta el expresidente por falsificación de registros comerciales durante las elecciones de 2016. La sensación del especialista se basa en un tic nervioso que presuntamente tiene el magnate cuando afronta momentos de presión.

Este jueves, el expresidente un jurado conformado por ciudadanos declaró culpable a Trump de conspirar para ocultar un pago a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, comprar su silencio y esconder un romance para evitar sufrir un daño político en la recta final a las elecciones presidenciales de 2016 que lo llevaron a la Casa Blanca.

Sacaramucci ocupó el cargo de director de comunicaciones durante apenas diez días en julio de 2017, dado que Trump pidió su renuncia por hablar despectivamente de algunos miembros del gobierno.

Anthony Scaramucci ocupó el cargo de director de comunicaciones durante apenas diez días en julio de 2017 AP

Este miércoles, en una visita al podcast The Hill, reveló que el exmandatario, que busca recuperar su cargo en las elecciones de noviembre, tiene un tic nervioso cuando se enoja. Según afirmó, hizo ese movimiento justo cuando hablaba con los periodistas fuera de los tribunales.

En concreto, en el primer día de deliberación del jurado, mientras esperaba la audiencia, Trump se encontró con los reporteros. “La Madre Teresa no podría superar estas acusaciones”, expresó, en referencia a los cargos que enfrenta en el juicio. Mientras esgrimía ese argumento, movía los brazos como si estuviera tocando un acordeón invisible. Para Scaramucci, ese gesto particular es el que demuestra que no estaba contento.

“Si ves ese movimiento de acordeón que está haciendo allí mismo, es un tic nervioso suyo. Y entonces, cuando se enoja, siempre hace el movimiento del acordeón y eso es señal de que está desanimado”, remarcó.

Donald Trump ingresa a la corte donde se lleva adelante el juicio en su contra, en Manhattan CURTINS MEANS - POOL

Ese mismo miércoles, el exdirector de comunicaciones sugirió que los abogados defensores le dijeron a Trump que, por la forma que el juez instruyó al jurado, sería muy difícil no terminar con algunos veredictos de culpabilidad entre los 34 cargos que enfrenta.

“Creo que está preparando su base y a sí mismo mentalmente para un potencial veredicto de culpabilidad... Si sale libre, entonces es mejor que la Madre Teresa”, sostuvo Scaramucci. Un día después, el expresidente fue declarado culpable.

El juicio penal contra Donald Trump

Los argumentos finales del juicio contra Trump concluyeron el martes, cuando los fiscales y abogados defensores tuvieron una última oportunidad de convencer al jurado de sus respectivos casos. Al día siguiente, el miércoles, el juez Juan Merchán les explicó a los jurados las pautas legales que cada uno de ellos debe considerar antes de llegar a un veredicto. Durante una hora y media, les dio instrucciones antes de dejarlos partir para que deliberaran.

Trump enfrentó 34 cargos penales por falsificación de registros comerciales durante las elecciones presidenciales de 2016.

