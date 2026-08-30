El extraño caso de Lakia, la joven cherokee cuyo color de cabello causa asombro: “Es un tono de rojo totalmente diferente”

El proyecto fotográfico del artista escocés Kieran Dodds reunió historias sobre los orígenes y la diversidad de personas pelirrojas en Estados Unidos. En ese marco, destacó el caso de Lakia Jones, una joven que generó asombro por el color de su cabello.

La particularidad del color de cabello de Lakia

La joven de la nación indígena cherokee, Lakia Jones, fue una excepción entre los casos documentados por Dodds. A diferencia de otros nativos americanos de la región, sus parientes no tienen ningún registro o conocimiento sobre antepasados de origen europeo.

Lakia Jones (derecha) dice que todos sus parientes tienen el pelo largo, liso y negro azabache como su hermana Maci (izquierda) Kieran Dodds

De acuerdo con BBC News, su cabellera llamó la atención de Dodds, quien la describió como con “un tono de rojo totalmente diferente” y de color rubí intenso. El misterio se acrecienta porque toda la línea familiar de Lakia posee rasgos físicos opuestos.

Su hermana Maci y sus consanguíneos lucen cabelleras de un tono negro azabache liso y largo. El caso intrigó a Dodds porque la familia de Lakia desconoce cualquier ascendencia europea que pueda explicar el origen del cabello rojo.

Los recuerdos de su infancia y las preguntas constantes sobre su cabello

Según BBC News, la protagonista relató las preguntas que recibe desde su niñez por el color de su cabello. La joven recordó que el cambio cromático en su cabeza ocurrió gradualmente durante su crecimiento.

“Desde que tenía unos ocho años, todo el mundo pensaba que me teñía el pelo”, declaró. Según contó, las sospechas de los vecinos la acompañaron a lo largo de su etapa escolar y continúan de la misma forma hasta el presente.

Asimismo, aseguró que la incredulidad de la gente se mantiene vigente y genera interacciones repetitivas con personas extrañas en los espacios públicos. “Y aún hoy todo el mundo pregunta: ‘¿De qué color es ese pelo?’”, soltó.

El libro de Kieran Dodds y el mapa de los pelirrojos en Estados Unidos

Dodds recopiló este y otros testimonios en su reciente obra editorial titulada “Gingers of America”. El artista de 45 años dedicó una década completa de su vida profesional al retrato de personas pelirrojas en distintos continentes.

Jaxston Hudson de Birmingham, Alabama, otro de los casos estudiados por Kieran Dodds Kieran Dodds

Su investigación en EE.UU. incluye siete extensos viajes de exploración por varias regiones y ciudades del país. En sus recorridos, el autor conversó con numerosos nativos americanos cuyas familias conocían de antemano su respectiva ascendencia escocesa o irlandesa.

El libro destaca la diversidad de la población a través de este rasgo genético y muestra un vínculo inesperado entre comunidades aparentemente distantes. Dodds utiliza el cabello de color rojo como un hilo conductor que une las historias de origen de la nación.

Kieran Dodds se dedica a estudiar todo tipo de casos sobre colores de pelo poco comunes Sitio web Kieran Dodds

A nivel global, menos del 2% de la población mundial posee este singular color de cabellera de forma natural. Sin embargo, Dodds estima que la prevalencia genética en Estados Unidos ronda el 4%.