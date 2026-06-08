Los trabajos de alta demanda y mejores salarios en EE.UU. ya tienen beca: cursos desde el 1° de julio

A partir del 1° de julio, en Estados Unidos se comenzará a implementar la iniciativa de Becas Pell para la Fuerza Laboral, diseñada para costear programas educativos de corta duración y alta calidad. Los estudiantes podrán aplicar para cursos que los preparen para empleos de alta habilidad, salarios competitivos y gran demanda.

El nuevo programa de becas para carreras cortas que estará disponible desde el 1° de julio

A mediados de mayo, el Departamento de Educación de Estados Unidos (ED, por sus siglas en inglés) emitió una normativa final para implementar las Becas Pell para la Fuerza Laboral. La iniciativa comenzará el 1° de julio de 2026 y, según el anuncio, permitirá aplicar a programas con duración de entre ocho y 15 semanas.

La beca ofrecerá acceso a programas educativos de alta calidad y corta duración (de tan solo ocho semanas) en EE.UU. Freepik

Entre los programas disponibles, se incluyen educación técnica, aprendizaje laboral y certificación. El objetivo de la medida es reducir la deuda estudiantil, según remarcaron las autoridades.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, los estudiantes estadounidenses pronto podrán graduarse con poca o ninguna deuda y estar bien preparados para empezar a ganar dinero en uno de los empleos más demandados de hoy en día en cuestión de semanas, no de años”, declaró la secretaria de Educación, Linda McMahon, en el comunicado.

La iniciativa exigirá que las universidades limiten sus matrículas y cuotas en función de los ingresos de los graduados del programa.

Qué programas de formación laboral estarán dentro de las becas en EE.UU.

En el anuncio, el ED adelantó que próximamente se llevará a cabo un estudio para identificar los oficios que podrán obtener financiación mediante las becas Pell.

Los gobernadores, en consulta con las juntas estatales de desarrollo laboral, identificarán los sectores y campos profesionales con mayor demanda para determinar qué tipos de formación laboral son elegibles para recibir los fondos.

Para ser elegibles, los estudiantes deben cumplir con los requisitos financieros habituales del programa de becas Pell Freepik

Para entrar en consideración, deberán tener entre 150 y 599 horas de reloj (o su equivalente en créditos) y permanecer hasta 15 semanas de instrucción, estar alineados con ocupaciones de alta demanda y salarios competitivos. También será requisito demostrar que generan un retorno de la inversión real para los estudiantes, de acuerdo con el anuncio de las autoridades.

Además, los gobernadores podrán colaborar en la formación laboral mediante acuerdos bilaterales. Esto, de acuerdo con el ED, permitirá que una institución elegible en un estado ofrezca un programa de formación laboral elegible a estudiantes en otro estado a través de la educación a distancia.

Quiénes pueden aplicar al beneficio para carreras cortas que estará disponible en EE.UU.

En primer lugar, para ser elegibles, los estudiantes deben cumplir con los requisitos financieros habituales del programa de becas Pell, basados en su Índice de Ayuda Estudiantil.

Asimismo, se permitirá que personas que ya tienen un título de bachillerato reciban una beca Pell para estos programas específicos, con el fin de que puedan adquirir nuevas habilidades o actualizar las existentes. Sin embargo, quienes ya tengan un título de posgrado o profesional no serían elegibles.

En ese sentido, según la norma final publicada en el Registro Federal, un estudiante no será elegible si recibe becas o ayuda financiera de fuentes no federales (estados, instituciones o fuentes privadas) que iguale o supere su costo total de asistencia (COA) para ese año académico.

Las personas encarceladas pueden ser elegibles si están inscritas en un Programa de Educación en Prisiones (PEP) que haya sido aprobado específicamente como una iniciativa de fuerza laboral elegible.

Los ciudadanos de los Estados Federados de Micronesia (FSM) y la República de las Islas Marshall (RMI) son elegibles. Para aplicar, deben inscribirse en instituciones situadas fuera de sus países de origen, ya que estos no cuentan con las juntas estatales necesarias para aprobar los programas locales.