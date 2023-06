Quién es Ron DeSantis, según su esposa Casey

escuchar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, es ahora uno de los políticos con más reflectores en este momento, sobre todo después del anuncio de su precandidatura presidencial en la contienda electoral de 2024 en EE.UU. El trabajo que lo llevó hasta donde está no lo hizo solo, tal como muchos analistas sugieren, sino que hay un papel crucial en su esposa, Casey, quien fue presentadora de televisión y a quien muchos ven como su estratega principal. Los DeSantis han logrado complementarse en el aspecto profesional, pero también en el personal, según declaraciones de la primera dama estatal. Ahora, con la precandidatura ya anunciada, volvió a tomar relevancia un video de su esposa elogiándolo y describiéndolo como un buen hombre.

En octubre de 2022, unos meses después de superar un cáncer de mama, Casey publicó un video para definir las cualidades de su esposo: “Me preguntan todo el tiempo, ¿quién es Ron DeSantis? Él es el chico que creció aquí, en Florida, que trabajó mucho para pagar su propia escuela y se ofreció como voluntario en la Marina y fue a Irak”, dice en el clip, que aparece en el canal oficial del gobernador.

Casey DeSantis definió a su esposo Ron con un mensaje sentido

Aunque, más allá de describir su rol como funcionario público y sus nuevas aspiraciones políticas, dejó ver un poco más de su intimidad al catalogarlo como “el papá que cuidó a sus hijos cuando ella no podía” mientras estaba enferma: “Él es el hombre del que me enamoré desde el momento en que nos conocimos. Y es el padre de tres niños muy bulliciosos y enérgicos: Mamie, nuestra pequeña comediante de dos años, Madison, nuestra hermosa y dulce niña de cinco años, y Mason, nuestro atleta de cuatro”.

La duración del clip es de solo un minuto, pero fue el tiempo suficiente para dejar en claro lo agradecida que estaba con su marido por el apoyo que le brindó durante su enfermedad. “Cuando me diagnosticaron cáncer y estaba enfrentando la batalla por mi vida, él estaba allí para levantarme del suelo cuando literalmente no podía pararme. Él estuvo allí para luchar por mí cuando yo no tenía la fuerza para luchar por mí misma”, agregó en su discurso, con la voz entrecortada.

Casey, esposa y estratega de Ron DeSantis

Los analistas políticos definen a la expresentadora de televisión como “el arma secreta” del republicano. Desde su percepción, ella ha sido una pieza clave en la carrera política de su esposo y lo ha impulsado de manera pública gracias a sus conocimientos de los medios de comunicación. Scott Parkinson, uno de los exjefes de gabinete de DeSantis en la Cámara de Representantes de Estados Unidos la describió como “el factor X”. “Ellos (su familia) complementan el elemento político que es Ron DeSantis. Sin Casey, no sería la misma persona”, afirmó para Insider.

Ron y Casey DeSantis tienen tres hijos, Madison, Mason y Mamie @caseydesantis

Esta versión coincide totalmente con lo declarado por un antiguo empleado de la familia, quien aseguró que Casey DeSantis es quien decide los pasos a seguir para ganar más relevancia política. “Está al tanto de todos los correos electrónicos e invitaciones. Si Casey dice salta, sacamos el trampolín”, aseguró para Vanity Fair la fuente, el año pasado.

