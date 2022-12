El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 1 de diciembre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este jueves 1 de diciembre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios; para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones claves.

ARIES

Es un buen día para que te deshagas de la energía negativa. El peor error que puedes cometer es quedarte con ella, porque los principales afectados serán tus negocios. Si no quieres formar una familia, díselo a tu pareja.

TAURO

Todo lo que sabes es una de las mayores virtudes que tienes, así que ponte al día en todos los temas actuales. Se aproxima un curso o un nuevo grado académico. Que no se te pase por alto la fecha importante que tienes con tu pareja.

GÉMINIS

Hoy deberás poner en práctica esa sabiduría que tienes en los negocios. A veces la mejor manera de invertir es poner como prioridad tu tiempo. Si algo ya se terminó, déjalo pasar y continúa con nuevas ideas.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

No temas intervenir en una cuestión laboral que se presentará este jueves. Aprovecha para demostrar tus talentos y brinda todo lo que se necesite. Por otro lado, si no quieres tocar ese tema delicado con tu pareja, espera a que ella lo haga.

LEO

Estás en un punto en el que si no inviertes no verás los frutos de tu trabajo. Para crecer es necesario sacrificar algunas cosas. No esperes demasiado de esa amistad de tu pareja que no te sienta nada bien. Pero, tampoco la critiques en voz alta.

VIRGO

Los astros te dicen que superarás ese obstáculo que se te presentó en el trabajo. Hoy te llevarás una gran sorpresa porque tu pareja te demostrará que sí puede saber más que tú. Nunca te sientas superior a nadie porque la vida da giros inesperados.

LIBRA

En cuestiones de dinero es mejor tener todo bajo control. Nunca creas en falsas esperanzas y prioriza los contratos siempre que haya dinero de por medio. Revisa todos los protocolos de seguridad y, si ese proyecto no los tiene, no aceptes.

ESCORPIO

Este jueves será tu oportunidad de marcar la diferencia, ya sea en el trabajo o en tu vida personal. Sabes cómo darte a notar y hoy no será la excepción. Redobla tus esfuerzos si quieres que las ganancias también lo hagan.

SAGITARIO

Si hoy te proponen algo, debes ser consciente de que no será nada bueno. No aceptes porque en el futuro te arrepentirás. Nunca arriesgues tu economía solo por el cariño que le tienes a alguien. Es un buen día para abrirle tu corazón a tu pareja.

CAPRICORNIO

No permitas que en tu área de trabajo se confunda la crueldad con el liderazgo. Ser jefe nunca debe ir de la mano con ser una mala persona. Será un día en el que tu pareja necesitará tu ayuda a toda costa. Dale tu soporte aun cuando no estés de acuerdo en sus acciones.

ACUARIO

No esperes que los reproches o malos entendidos entre tú y tu pareja se resuelvan por arte de magia. Para estar bien y encontrar estabilidad tienen que hablar. El orgullo será tu peor enemigo el día de hoy, no permitas que te domine.

PISCIS

El valor que le das al dinero es también un presagio de lo que ocurrirá con tu futuro. Así que tú decides si te lo gastas de inmediato o si guardas un poco. Se aproxima una cita romántica junto a tu pareja o una salida con amigos.

