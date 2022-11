El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 28 de noviembre al 2 de diciembre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 28 noviembre al 2 de diciembre para el Heraldo de México. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Estos días están marcados por la lectura de las cartas del tarot, del arcángel y de la suerte. Mhoni también reveló lo que hay que hacer para terminar el mes con abundancia.

ARIES

La carta de El Mago nos dice que serán días de buena fortuna que debes aprovechar. Es importante que tu autoestima esté al máximo nivel para no dejarte influir por personas tóxicas que te rodean. En el amor seguirás con quienes son muy compatibles con tu signo, como capricornio, leo y libra. Te llega el pago del aguinaldo. Tu día de la suerte será el martes, el color de la prosperidad el naranja y tus números mágicos 06 y 19.

TAURO

Como te salió la carta de la Carroza significa que serán días de aventurarse y dar nuevos saltos a la prosperidad. Habrá revisión de tus jefes en estos días y podría llegarte además una invitación de un signo de aire. Tu día mágico será el viernes, tu color el rojo y los números que te favorecerán el 03 y 22.

GÉMINIS

Tu pareja espera un acto que la sorprenda. Ya no la hagas esperar y saca lo mejor de ti. Este ha sido también un largo receso en los negocios, pero los astros creen que todavía no es hora de retirarse. Esa mala racha llegará a su fin. Recuerda que solo aquellos que saben cómo resistir al invierno podrán disfrutar de la primavera.

Mhoni Vidente dio los horóscopos para esta semana del 28 de noviembre al 2 de diciembre Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Esta semana te salió el Ermitaño en la carta del tarot. Debes tomar la decisión de dejar a las personas que no te dejan avanzar y ser egoísta por tu propia felicidad. Esta será una semana de buenas noticias en cuestión de proyectos. También te llegará una invitación para salir de viaje y estudiar en otro país. Tu día de la suerte es este lunes, tus colores el amarillo y rojo y los números de la suerte el 01 y 33.

LEO

Debes de cuidar a tus seres queridos de los problemas familiares y ser un poco más reservado en lo que vayas a querer hacer de tus metas. Habrá un nuevo amor muy compatible con tu forma de ser. Trata también de quitarte los problemas legales de encima porque ya llega una solución. Tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 09 y 21, tus colores son el verde y naranja. Además, prepárate para el miércoles porque será tu mejor día.

LIBRA

Te debes de abrir a todas las nuevas posibilidades de crecimiento. Es mejor poner en claro que deseas en tu vida amorosa para ser feliz. Enfrenta todo sin prejuicios y guíate de tu instinto para tener éxito. Esta semana habrá cambios de puesto, así que prepárate que a tu signo le conviene esta rotación laboral. Tu día con más suerte será el jueves, tus colores el azul y verde y tus números mágicos el 02 y 23.

VIRGO

Te salió la carta de la Rueda de la Fortuna, por eso entre más rápido aceptes que lo que te sucedió está en el pasado, más pronto podrás salir de las situaciones negativas. Es momento de tener triunfos y éxitos. Decide empezar a hacer un negocio propio para tener más ingresos. Esta semana trata de cuidar a tu familia. Tus números de la suerte son 08 y 37, además tus colores serán el blanco y verde. Este jueves es tu mejor día.

ESCORPIO

Te sientes atrapado en situaciones que no deseas vivir. Estar en un trabajo que no te agrada o una relación que no quieres te destruye. Es momento de hacer cambios drásticos, te van a doler, pero son lo mejor para el futuro. No dudes en retomar el ejercicio y sobre todo toma la vida con más entusiasmo. Un nuevo amor llegará para quedarse. Este lunes es tu mejor día, tus colores son el rojo y el amarillo y tus números el 04 y 55.

SAGITARIO

Te salió La Templanza, por lo que debes abandonar cualquier hábito negativo. Es tu etapa de cumpleaños y eso hace que tus energías positivas estén al cien por ciento. El Arcángel Miguel será tu guía en esta semana de regalos inesperados. Un nuevo amor llegará con paz y armonía a tu vida. Este lunes será mágico para ti. Tus números de la suerte son el 10 y 12. Para tener prosperidad usa el verde y rojo.

CAPRICORNIO

Tu signo tiene enemigos ocultos, ten cuidado con las mentiras que digan. Un amor compatible seguirá en tu vida. Esta será una semana de mucho trabajo atrasado y de ponerse al corriente. Tus números de la suerte son el 13 y el 30. Tu día mágico el martes y te llega una invitación para salir de viaje.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de esta semana Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

Tendrás buenos presagios para el futuro, por lo que debes aprender a ser constante y no dejarte influenciar por personas que solo quieren tu energía. Cicatriza las heridas del pasado en el amor y empieza desde cero. Son tiempos de éxito laboral. Tu mejor día será el jueves, tus colores de la prosperidad el verde y el azul y tus números de la lotería el 25 y 40.

PISCIS

Te salió el Sol en la carta del tarot, así que esta semana se quedará atrás la oscuridad. Es una oportunidad para brillar en cuestión laboral y personal. Recuerda que la vida a veces nos da lecciones negativas. El dinero y los nuevos proyectos reinarán. Tu día mágico es el miércoles, tus colores el amarillo y el azul y tus números de la lotería 18 y 15.

LA NACION