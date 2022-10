El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 20 de agosto

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este jueves 20 de octubre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Deja la negatividad y acércate a las personas que te den una nueva visión de la vida. Es hora de llenarte del ánimo e impulso que necesitas para crecer. También aprende a abrir los ojos cuando sea necesario y no dejarte engañar

TAURO

No te dejes llevar por el pánico. Las cosas no siempre van a salir bien, pero tienes que continuar con tus objetivos claros y no dejarte vencer. Antes de hacerle un reclamo a alguien, analiza tu propia actitud.

GÉMINIS

En los próximos días recibirás un dinero extra que no esperabas. Lo importante es que lo guardes a pesar de que desde el inicio quieras gastarlo todo. Las mentiras blancas no existen y te podría traer problemas.

CÁNCER

Sal de ese aislamiento que mantenías desde hace varios días. Llénate de coraje y reclama lo que es tuyo. No hay nadie a quien debas complacer más que a ti mismo, así que olvídate de lo que otros piensen de ti.

LEO

Todo en tu vida va perfecto, pero podría ir incluso mejor. Esfuérzate en conseguir lo que quieres, aunque sin desanimarte por los obstáculos que se te puedan presentar en el camino. Siempre toma tus decisiones con la cabeza fría.

VIRGO

Necesitarás ayuda para llevar a cabo esa gran idea que tienes. Rodéate de personas exitosas a quienes les puedas aprender algo. Deja que tu pareja viva su vida individual, no siempre tiene que ir contigo a todos lados.

LIBRA

Ese error que cometiste te salió bastante caro, pero es mejor que hables con la verdad y que no trates de taparlo con más mentiras. No culpes a nadie más de lo que tú haces y asume las consecuencias. Ten coraje.

ESCORPIO

No dejes para después las obligaciones que puedes cumplir el día de hoy. Es momento de poner todo tu alrededor en orden. Este jueves será ese día en el que tu pareja necesite de todo tu apoyo, no la dejes sola.

SAGITARIO

Todo es más sencillo de lo que crees en cuestiones laborales. No siempre debes verlo como un sufrimiento. Inténtalo y verás que los días te sonreirán. Por otro lado, cuida tu cuerpo no guardándote los sentimientos porque después se convierten en enfermedades.

CAPRICORNIO

Ese proyecto por el que tanto trabajas te exige una mayor inversión y no de dinero, sino de tiempo. No será un buen momento a nivel de pareja, pero entre ambos podrán resolverlo si su prioridad es estar juntos.

ACUARIO

Hay una deuda que ciertas personas se negaban a pagarte, pero no debes dejar de insistir. Verás los frutos y te liquidarán pronto. Si tu casa es la de las fiestas, pregúntale a tu pareja si está de acuerdo para evitar futuros problemas.

PISCIS

Si piensas que no saliste victorioso de alguna situación, solo mira atrás y ve todo el esfuerzo que hiciste. El triunfo no solo es el resultado, sino el proceso también. Dale a tu pareja el espacio personal que necesita.

