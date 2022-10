Es azafata y dice que en su trabajo escucha “confesiones secretas” de los pasajeros

escuchar

Jessica Lyons tiene 34 años y desde hace dos años vive en el aire, aunque solo metafóricamente. Es azafata y disfruta de todos los beneficios de su profesión y contó que hay algunos un poco más retorcidos que otros. Por ejemplo, dijo que ama conocer el mundo y sumergirse en nuevas culturas mientras visita diferentes países, pero también suele vivir momentos inimaginables al enterarse de las “confesiones” más secretas de los pasajeros.

La brasileña trabaja en la tripulación de cabina en Chicago y todos los días sale con la mejor actitud para servir a los clientes y mantenerlos a salvo durante sus jornadas. Regularmente comparte los detalles sobre su profesión en sus redes sociales, pero ahora dio para Daily Star una mirada un poco más profunda de lo que significa ser asistente de vuelo.

En el cumplimiento de su labor, la azafata ha experimentado toda clase de experiencias: “Escuchamos muchas confesiones: compartes con nosotros tus sueños y aspiraciones y si nos tratas bien y educadamente, tendrás el mejor servicio al cliente y algunas bebidas gratis”. Aunque este último punto luce muy atractivo para los viajeros, no entró en detalles y se centró en lo “fascinante” de su trabajo.

Jessica es azafata desde hace dos años y disfruta cada momento de su carrera @ jessica.dreis/Instagram

Las azafatas no solo se ocupan de servir los alimentos y brindar servicio al cliente en un avión, sino que también son las encargadas de mantener la seguridad de los pasajeros en una situación de emergencia. Es por eso que constantemente se capacitan y hacen esfuerzos para estar a la vanguardia.

“Los pasajeros suelen ser tan amables con nosotros que recibimos muchos chocolates, tarjetas de regalo de Starbucks y algunos consejos, especialmente durante las vacaciones”, dijo Jessica sobre cómo las personas agradecen la labor de mantenerlas seguras.

La mejor parte de ser azafata, según la brasileña

La profesional reveló que le encanta visitar lugares desconocidos: “Mi parte favorita del trabajo es ir a lugares exóticos y explorar nuevas culturas. Es fascinante ver que somos iguales y tan diferentes al mismo tiempo”, dijo. Desde su perspectiva, los mejores destinos son los que conllevan un viaje largo, ya que puede tener más tiempo para hacer sus deberes en la aeronave. Sin embargo, consideró que no cualquiera puede disfrutar un trabajo así:

“Ser azafata no es lo mismo que trabajar de 9 a 5, es un estilo de vida. Podemos desayunar en Nueva York y cenar en Milán. Qué emocionante”, dijo. También enfatizó el deber que comparten todos los sobrecargos: “Siempre estaremos ahí para ayudarte”.

Las azafatas están destinadas a ayudar a los clientes y eso a la brasileña le encanta @ jessica.dreis/Instagram

No todo es perfecto para las azafatas

Jessica añadió que este trabajo conlleva algunas situaciones negativas: “Los equipos generalmente se llevan bastante bien, pero sí, hay mucho drama incluido. Lo que menos me gusta es lidiar con retrasos y cancelaciones”.

Es decir, que los asistentes de vuelo son quienes se enfrentan con el estrés de los viajeros cuando ocurre cualquier otro imprevisto a bordo. Para ella eso no es un problema: “Realmente amo volar y me apasiona ayudar a los demás y siempre he sido alguien que ha cuidado a los demás y quería ayudar a la gente”, cerró.

