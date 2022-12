El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 12 de diciembre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este lunes 12 de diciembre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios; para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Entre más aplaces el inicio de tu negocio, menos dinero percibirás. Si las oportunidades no llegan a tu puerta, fabrícalas tú mismo. Deja de lado todo lo que te inmoviliza y pon en marcha tus ideas prometedoras.

TAURO

El tropiezo que tuvieron dentro de tu organización no debe ser un motivo de desaliento. Toma como inspiración ese error para que no vuelvas a cometerlo, ni en el ámbito profesional ni el personal. No es momento de demostrar debilidad.

GÉMINIS

Llegó la hora de salir del caparazón y demostrar de lo que estás hecho. Tus talentos deben salir a la luz porque ocultos nadie los valorará. Cuando te des a conocer sabrás que el éxito es para ti y que no hay lugar para el fracaso.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Youtube

CÁNCER

A veces dar un paso atrás es una manera de avanzar. No siempre es bueno tomar todas las oportunidades que se presentan, también rechazar podría ser un acierto. Por otro lado, es necesario que siempre tengas un detalle hacia tu pareja, para sorprenderla y que el amor no muera.

LEO

Este lunes es el día en el que debes hacer una comparativa de tu negocio. Haz un recuento de todo lo que invertiste y de lo que has ganado con ello. Si las finanzas no son rentables, podrías optar por cerrarlo de inmediato.

VIRGO

Una persona cercana a ti te solicitará un préstamo. Los astros te dicen que se lo brindes sin pensar en si te lo podrá pagar o no. En ocasiones hay que hacer el bien sin mirar a quien, con el pensamiento de que tú podrías ser quien lo requiera después.

LIBRA

Hoy te sentirás cansado y sin ganas de seguir adelante. Crees que está todo perdido, pero la realidad es que no es así. Tu mejor hazaña está por llegar y lo único que necesitas hacer es esforzarte. Falta poco para que se materialicen tus deseos.

ESCORPIO

Los planetas te dicen que no pongas tu mayor empeño en ese proyecto. No es lo que te prometieron desde un principio, así que posiciona tu atención en otros asuntos. Respecto al amor, tu pareja reclamará la frialdad que tuviste en los últimos días.

SAGITARIO

La recomendación es que no tomes decisiones precipitadas. Lo mejor es que esperes esa corazonada que te indique cuándo es el momento correcto. Esto aplica para todos los ámbitos de tu vida, especialmente para el amoroso y el laboral.

CAPRICORNIO

Eres la única persona que podrá resolver el problema que hay en tu área de trabajo. Tus superiores reconocerán que, sin ti, no podrían lograrlo. Tu pareja está en riesgo de dejar de ser la persona de la que te enamoraste.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

Los astros te dicen que te plantees metas más grandes. Todo puedes lograrlo siempre que te lo propongas. Hoy es un buen día para escribirlas en un papel y recordarlas diariamente. Tienes un alma emprendedora y hay que sacarla a la luz.

PISCIS

Recibirás una propuesta profesional que implica un pago más alto. No debes aceptar porque las responsabilidades que tendrás no te harán sentir feliz. Eres alguien que se apasiona por lo que hace y esta oportunidad no te permitirá explotar esa forma de ser.

LA NACION