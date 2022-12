El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 5 de diciembre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este lunes 5 de diciembre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios; para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones claves.

ARIES

Llegará a su fin la etapa de noticias negativas. Tu vida dará un giro de 180 grados y comenzarás a recibir lo que te mereces. El futuro se vislumbra con mucha abundancia. Respecto a la pareja, evita usar el sarcasmo en las discusiones que tengas con ella.

TAURO

Los verdaderos socios comparten tanto los triunfos como las derrotas. Si las personas con las que trabajas no hacen eso, es mejor que busques por otro lado. En los negocios hay que acompañarse de gente que comparta las mismas pasiones y valores.

GÉMINIS

Si estás rodeado de un equipo, no es justo que asumas la mayor parte de responsabilidades. Aprende a soltar y a delegarles actividades a otros. No te tomes a mal que tu pareja no te conteste los mensajes en todo el día, tiene una vida aparte de ti.

CÁNCER

Es un buen día para que consideres el tipo de imagen que quieres darles a tus futuros jefes. La manera en la que te presentas por primera vez quedará guardada para siempre. Tu pareja recurrirá a una de sus amistades para pedirle un consejo y no debes molestarte.

LEO

Tus rivales tienen sus ojos puestos en ti desde hace mucho tiempo. Por ello, se impone que fijes una alianza con ellos en lugar de que sigan debatiéndose entre sí. Recuerda que una comunidad es más fuerte que una persona sola.

VIRGO

Todos tus esfuerzos te darán las recompensas que mereces. Este lunes será ese día. Finalmente tus méritos darán frutos y debes felicitarte por ello. Por otro lado, habla con tu pareja si sientes mucha presión de su parte.

LIBRA

Tu equipo necesita de una guía y hoy es el día en el que puedes tomar ese puesto. Nadie más que tú tiene las habilidades necesarias. Un buen líder no es fácil de encontrar y debes aprovechar que se te reconoce como tal.

ESCORPIO

A veces es mejor decir que no a esa oferta de trabajo o de negocio. Será provechoso para ti alejarte de las falsas esperanzas y de las ideas que no están bien fundamentadas. Valora tu talento y sé más consciente de lo que puedes lograr por tu cuenta.

SAGITARIO

Si renuncias a los compromisos que tenías, también renunciarás a una gran fuente de ingresos. Siempre que quedas mal con uno de tus clientes, tus finanzas se ven afectadas. Este lunes es el día perfecto para ponerle fin a esas actitudes.

CAPRICORNIO

Uno de los miembros de tu equipo habla mal de ti a tus espaldas, además de que en cualquier momento podría hacerte una mala jugada frente a tus superiores. Cuídate y los astros se encargarán del resto. Sabrás quién es esa persona.

ACUARIO

Hoy sufrirás una pérdida material que te dolerá mucho. Pero no lo tomes como una derrota, sino como un aprendizaje de cuidar más lo que llevas en tus manos. Por otro lado, una decisión que tome tu pareja te hará sufrir por varios días.

PISCIS

No trates de ocultar los problemas que son evidentes, sobre todo si se tratan de dinero o de trabajo. Evita perder tu prestigio por algo que no vale la pena. Ten el coraje de reconocer tus errores y corregir las faltas que cometiste.

