El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 5 de septiembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este lunes 5 de septiembre para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Será un buen día para que analices la forma en la que te presentas al mundo. Si lo que quieres es crecer tu imagen profesional, hay algunos aspectos a modificar. A veces es necesario que tú y tu pareja se escuchen sin discutir.

TAURO

Se aproxima un buen día para dar tregua a aquellas discusiones que te tenían tenso frente a tus rivales. Formar una alianza podría ser buena idea. El orgullo no te dejará nada bueno. Aprende a aceptar tus errores

GÉMINIS

Tus esfuerzos se verán recompensados este lunes. Ese logro que te costó mucho conseguir será bien reconocido por los que te rodean. Tómalo como una muestra de tu talento para que coseches muchos más triunfos.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Tu equipo necesita de una mejor guía en este momento. Solo tú puedes brindarles lo que requieren porque tienes una gra capacidad, así que podría ser el momento de ejercer ese poder. Un buen líder no se encuentra fácilmente.

LEO

Retira esa oferta que hiciste antes de que te contesten con un rotundo “no”, aunque no debes tomarlo como un fracaso, sino como una oportunidad para crecer y mejorar las áreas de oportunidad. Tu pareja estará rodeada de éxitos.

VIRGO

Cada vez que renuncias a un proyecto abandonas también una fuente de ingresos. Esfuérzate en tu trabajo, pero también observa qué más podrías hacer para mejorar tus finanzas. Respeta los acuerdos de pareja.

LIBRA

Tienes una idea errónea de un elemento de tu equipo. Nunca hay que tener altas expectativas de nadie porque en cualquier momento se caerán. Si quieres avanzar con tu pareja díselo, no hay nada más claro que hablarlo.

ESCORPIO

No hay nada garantizado en esta vida. Lo que hoy tienes, podrías perderlo mañana, así que toma como referencia ese aprendizaje para no confiarte en el área laboral. Aprende de los errores y ten la mira hacia el futuro.

SAGITARIO

Los problemas hay que enfrentarlos en lugar de evadirlos, esto es algo que tienes muy bien aprendido y tendrás que ponerlo en práctica. Exprésale a tu pareja esa problemática que no te atreves, guardarlo es una mala idea para el corazón.

CAPRICORNIO

Llegará el momento de la calma y de la tranquilidad después de tantos malentendidos. Las situaciones que tanto te dañaron finalmente darán un giro. Lo mejor está por llegar. Las charlas a medias no funcionan para una relación, tómalo en cuenta.

ACUARIO

Te sirven de muy poco los socios que solo comparten contigo los éxitos y no las derrotas. Si no están en todo, es mejor que no tengan ninguna relación. Hoy será un buen día para las reconciliaciones amorosas.

PISCIS

Los astros te dicen que debes dejar de asumir responsabilidades que no son tuyas. Tienes un gran equipo, pero estás rodeado de gente que en cualquier momento te dará una puñalada por la espalda. Recuerda que tu pareja tiene una vida aparte de ti.