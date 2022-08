El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 2 de agosto

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este martes 2 de agosto para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Ábrete más a recibir las energías positivas que la gente te brinda, no te alejes de las personas. Es necesario reinventarte y quizá empezar desde cero, tienes todo lo necesario para hacerlo y crecer como el ave fénix.

TAURO

No te arriesgues en cuestiones de salud, o al menos no por hoy. Si puedes hacer todas tus tareas pendientes desde casa, hazlo. Atravesarás un día difícil con tu pareja porque alguien del pasado llega a intentar separarlos.

GÉMINIS

Debes estar un poco más atento a la presión sanguínea de tu cuerpo, sobre todo después de comer o hacer ejercicio. Hoy llegará esa llamada que tanto esperabas, después de varias entrevistas de trabajo y salas de espera.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Nadie te sacará de la inmovilidad que tienes, así que más vale que te levantes cuanto antes porque eres la única persona que podrá sacarte de ese círculo vicioso. No cierres ninguna puerta sin antes haberlo intentado.

LEO

Muchas veces tienes excesos en cuanto a la alimentación, por lo cual podrían avecinarse algunos padecimientos físicos. Es hora de poner disciplina en cuanto a tu salud. Hoy te replantearás si las decisiones de pareja que tomaste son correctas.

VIRGO

Sal de todo lo negativo porque los pensamientos catastróficos atraen situaciones de la misma índole. Es necesario que comiences a cambiar tu actividad mental y enfocarte en lo positivo. Descansa y dale tiempo a tu cuerpo de recuperarse del trabajo.

LIBRA

No cargues con culpas que no son tuyas, si alguien no supo valorar lo que hacías, no es asunto tuyo. Analiza la razón de las cosas y decide si realmente vale la pena vigilar y angustiarte por ciertas personas de tu vida.

ESCORPIO

Es día de cambiar los hábitos de excesos que sueles tener: cuida tu cuerpo y no te excedas en todo lo que le hace mal, ya sea en el trabajo, el ejercicio o la alimentación. No des por hecho ningún aspecto de tu relación amorosa.

SAGITARIO

Comer con prisa no es bueno, nunca pospongas tus necesidades básicas por nada. Tu cuerpo es tu templo. El azar es algo que no se puede prever, por lo que los astros te dicen que tengas mucho cuidado con jugar este martes.

CAPRICORNIO

Quizá será necesario que te levantes de tu silla y trabajes en lo que has querido desde hace días, porque de lo contrario la tristeza comenzará a implantarse en ti. Es un buen día para repasar las reglas del negocio.

ACUARIO

Deja atrás los miedos, así como el qué dirán los demás acerca de ti porque vida solo existe una. Son momentos de estrés en tu trabajo, pero los astros te dicen que tú tienes la solución, sabes aquel método infalible de memoria.

PISCIS

Aplica medidas estrictas hacia tu bienestar físico, recuerda que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hoy se decidirán varios aspectos de tu vida. Hay mucho en juego en cuanto al trabajo, así que demuestra de lo que eres capaz.