El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 29 de noviembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este martes 29 de noviembre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan; para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones claves.

ARIES

Establecerás contacto con una persona importante. A pesar de que por ahora no busques trabajo, es crucial que mantengas esa relación. Recuerda que todos los vínculos profesionales te pueden ser útiles en el futuro.

TAURO

Si aquello a lo que te dedicas actualmente no te hace feliz, evalúa si debes cambiar de rumbo. Solo tú sabes lo que es mejor para ti. No te aferres a una persona que ya te demostró que no está para ti, puedes continuar sin ella.

GÉMINIS

El éxito está bien aspectado si aceptas esa sociedad que te propusieron hace tiempo. Crecerás más de lo que piensas si te decides a expandirte. En cuanto al amor, es un buen día para recordarle a tu pareja cuan especial es para ti.

CÁNCER

El trabajo no debe ser una especie de dictadura en la que nadie se pueda equivocar. Tienes que aprender a dar segundas oportunidades a aquellos trabajadores o socios que se equivocaron. En el tema amoroso, toma en cuenta que formar una pareja estable implica sacrificios.

LEO

Hay personas que son más capaces que tú en tu trabajo y hoy deberás dejarte rescatar por una de ellas. Tómalo como un aprendizaje para que en el futuro no necesites ayuda. Siempre es bueno conocer nuevos métodos.

VIRGO

Los astros te dicen que no te lances a esa aventura que tienes en frente. No irá de la mejor manera y podrías arrepentirte muy pronto. Todavía no cumples con tu ciclo en el lugar en el que estás, así que aguarda un poco más.

LIBRA

Tu pasión por el trabajo y la manera en la que lo haces te ayudará a tener éxito. No tienes nada de que preocuparte, las tempestades se irán y la abundancia llegará a tu vida. Nunca es bueno hacer sentir a tu pareja como alguien inferior a ti.

ESCORPIO

Te llegará una propuesta que promete ser una total mentira. Analiza bien las circunstancias y guíate por tu intuición. Por otro lado, es momento de que alejes de tu vida a las personas que intentan separar tu relación.

SAGITARIO

Tienes una propuesta en el baúl, no la aceptaste porque crees que debes reflexionarlo más. Pero, la energía planetaria te iluminará este martes para que finalmente tomes una decisión. Las oportunidades no llegan dos veces.

CAPRICORNIO

No hay otro camino para conseguir el éxito que el trabajo. Esforzarse siempre será la mejor fórmula para crecer. Hoy te encontrarás entre la espada y la pared, dado que no sabes si revelar ese secreto que te confiaron. Lo que debes hacer es exigirle a esa persona que sea sincera.

ACUARIO

Por fin dejarás atrás los temores que te quitaban el sueño. Las decisiones que tomaste irán por el rumbo indicado, así que no hay nada de que preocuparse. Cuando sientas que te rodea la negatividad, aléjate del mundo y concéntrate en lo positivo.

PISCIS

No permitas que te abrumen tus obligaciones, menos si todavía no son un hecho. Tener nuevas responsabilidades demuestra que eres capaz de lograrlo, por lo que debes tomarlo como una oportunidad de crecimiento.

LA NACION