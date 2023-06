El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 2 de junio

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este viernes 2 de junio a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Despréndete de la monotonía que abunda en tu hogar. Es tiempo de que te sientas más libre y satisfecho con lo que tienes. Sal a conocer cosas nuevas, experimenta fórmulas románticas junto a tu pareja y, sobre todo, vive al máximo.

TAURO

A veces la gran seguridad que tienes en ti te genera problemas con tu pareja, ya que nunca dejas de avanzar y de cosechar éxitos. No es que te tenga envidia, sino que su autoestima no anda del todo bien. Ayúdale a mejorarlo.

GÉMINIS

Es preciso que te alejes de las personas que tratan de hacerte ver la vida como un suplicio. Ese tipo de gente atrae negatividad pura y seguro que no es lo que quieres para ti. La vida es asombrosa, solo debes saber disfrutarla.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Captura YouTube

CÁNCER

Antes de tomar decisiones apresuradas respecto a tu pareja, piensa que todas las relaciones pasan por momentos difíciles. Justo cuando se termina el enamoramiento es que empieza el amor real, solo debes tener paciencia.

LEO

Los astros te dicen que debes poner en práctica tu liderazgo, pero no hacia los demás, sino hacia tu propia vida. Toma las riendas de cualquier situación y no dejes que los que te rodean decidan por ti. Ármate de valor para hacerlo.

VIRGO

La recomendación para este viernes es que tomes la iniciativa en un asunto que hay pendiente con tu pareja. No siempre debes esperar que él o ella te busque, tú también puedes hacerlo y demostrar que no tienes orgullo.

LIBRA

Habrá problemas en tu casa, pero eso es normal, hasta en las mejores familias suele haber malentendidos. Lo único que debes hacer es tratar de resolverlos de la manera más pacífica y sin dañar a nadie.

ESCORPIO

En los últimos días no has estado del todo motivado en tu trabajo, pero eso debe terminar. Es hora de que recuperes la pasión por lo que haces y que disfrutes el proceso. Solo tú tienes el poder de encontrar ese equilibrio.

SAGITARIO

Se impone que te liberes de todas las culpas y ataduras que no te pertenecen, incluso si se trata de algo relacionado con tu pareja o tu familia. No permitas que te den responsabilidades que no te corresponden, ni que te culpen por sus errores.

CAPRICORNIO

El tiempo avanza, pero tú no, has estado estancado por miedo a crecer y es momento de que eso termine. No te permitas posponer tu evolución y cuidado personal, recuerda que antes de tratar bien a otros, primero debes hacerlo contigo.

Mhoni es la astróloga más conocida de México Instagram @mhoni1

ACUARIO

Tienes que dejar de ser tan dócil con las personas porque eso suele darles pie a que te lastimen. Sé imponente y determinante en todo lo que digas y hagas. Continúa como hasta ahora: disciplinado y respetuoso, pero también defiéndete cuando sea necesario.

PISCIS

El Cosmos te insta a revisar el calendario y prestarle atención a las fechas importantes con tu pareja. No dejes pasar desapercibida ninguna porque a tu ser amado le duelen mucho ese tipo de cosas. Prevé todo con tiempo.

LA NACION