El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 2 de junio

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 2 de junio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Este fin de semana estarás más certero que nunca en cuanto a la creatividad. Todas las ideas que florezcan de tu mente serán exitosas. Así que tienes que prestarles atención y echarlas a andar cuanto antes.

Números de suerte: 45, 6, 3.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Todo lo relacionado con viajes está bien aspectado para ti, no dejes pasar las oportunidades que se te presenten ni pospongas nada. El momento de divertirte y explorar lo desconocido es ahora, después te arrepentirás si no lo haces.

Números de suerte: 9, 30, 11.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Tus expectativas crecerán en todos los aspectos y ahora no te conformarás con cualquier cosa. En el ámbito personal priorizarás relacionarte con gente que tenga tus mismas aspiraciones y en el laboral lucharás por tus objetivos.

Números de suerte: 5, 17, 10.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Los astros te dicen que es un buen momento para hacer negocios, así que emprende aquello que tenías en mente o asóciate con alguien. Cualquier transacción económica que hagas saldrá bien, solo debes planearla con antelación.

Números de suerte: 3, 29, 14.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

La recomendación para esta jornada es que seas más paciente con la gente que no piensa igual que tú. Recuerda que cada persona es libre de creer, pensar y actuar de la forma en la que mejor le parezca. Respeta las individualidades.

Números de suerte: 16, 22, 9.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Se impone que te expreses sin miedo a ser criticado o atacado por los demás. Este viernes sentirás que todos te atacan porque no están de acuerdo contigo y puedes decírselos. Solo trata de que sea de una buena manera para no generar problemas.

Números de suerte: 32, 45, 7.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Es preciso que analices si todo lo que llevas a cabo y lo que tienes en tu vida es lo que realmente quieres para ti. Si no estás feliz con algo, no dudes en modificarlo. Sal de ese trabajo que no te gusta y deja esas amistades que no te aportan nada positivo.

Números de suerte: 23, 6, 12.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Un asunto del pasado te atormentará el día de hoy, pero no dejes que ese sea el motivo por el que se dañe tu presente. Tienes que aprender a dejar atrás lo que no pudo ser o lo que hiciste mal. Soluciona el problema de raíz.

Números de suerte: 1, 20, 17.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Darás tu punto de vista sobre cualquier cosa y eso te ayudará especialmente en tu área de trabajo. Brillarás y destacarás ante los demás. Por otro lado, se exaltarán las oportunidades de viajar al extranjero o al menos a otras ciudades.

Números de Suerte: 6, 38, 2.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Este fin de semana deberás buscar en tu interior esas respuestas que has buscado por mucho tiempo. Deja de tratar de encontrarlas en los demás, la realidad es que todo está en tu interior. Sé paciente contigo mismo.

Números de suerte: 16, 21, 7.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Ahora serás más cuidadoso con los demás y evitarás decir o hacer cosas que puedan lastimarlos. Eso te dará una buena reputación, especialmente con tus seres queridos. Así que gustarás de tener a tu alrededor gente que te quiera.

Números de suerte: 36, 1, 5.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Crecerán tus ganas de emprender un negocio o hacer un nuevo contrato con tus jefes de trabajo. También querrás intentar cosas nuevas en materia personal, como mudarte de casa o viajar. Atrévete y no te quedes con esas inquietudes.

Números de suerte: 23, 9, 4.

Horóscopo de Piscis

