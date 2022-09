El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 23 de septiembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este viernes 23 de septiembre para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Es momento de que dejes de angustiarte por cosas sin sentido. Todo tiene solución y la encontrarás más rápido de lo que crees. Defiende lo que es tuyo con todas tus fuerzas, porque luchaste bastante por ello.

TAURO

Hoy toca decirle adiós al pasado y no voltear a mirarlo ni para inspirarte. Deja que todo lo que viviste quede en el olvido. Es momento de tomar nuevas oportunidades y ser feliz. Estarás en tu mejor época.

GÉMINIS

Busca el equilibrio emocional que necesitas. Está bien ser el apoyo de otros, pero sin olvidarte de ti mismo. Por otro lado, ya no puedes posponer el poner límite y tener acuerdos con tu pareja si es que no quieres salir lastimado.

Mhoni Vidente da sus predicciones (Foto: Captura de video)

CÁNCER

Siempre habrá una persona que esté dispuesta a ayudarte a sanar y a darte apoyo. Solo tienes que mirar bien a tu alrededor. Si en tu trabajo no reconocen el esfuerzo que haces, no lo tomes a mal, solo cuida que nadie se quede con el mérito.

LEO

No le temas a los recuerdos ni los evites. Recuerda que sentir el dolor es la única manera de sanarlo. Hoy es un buen día para que comiences con ese proceso de reconstrucción o de cambios en tu hogar. Todo te saldrá perfecto.

VIRGO

No hay nada de qué preocuparte. Sí habrá más tensión a tu alrededor, pero nada que te involucre directamente. Respecto al trabajo sí es necesario que te unas más a ellos y tomes los fracasos como tuyos también.

LIBRA

Siempre tuviste esa visión para los negocios, no permitas que se vaya cuando otras personas intenten introducirte otros criterios. Utilízala para tu beneficio. Por otro lado, no rompas los acuerdos que hiciste con tu pareja.

ESCORPIO

No te expongas a situaciones que te hagan elevar tu estrés. Hay cierta tendencia astral que te hace ser más susceptible a esas situaciones. Lo que tienes que hacer es dejar un poco tu carga de trabajo

SAGITARIO

No permitas que la ira te domine porque podrías generar un conflicto irreparable. Encuentra una mejor manera de lidiar con los problemas. No hay pretextos para no crecer como persona porque siempre que se quiere se puede.

CAPRICORNIO

Aléjate de las personas que tienen una carga tóxica. Si no te aportan nada positivo, es momento de decir adiós. No te limites en esfuerzo, todo será recompensado y de la manera más fructífera. Sigue adelante y no te detengas.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

Si quieres tener una buena comunicación con tu pareja, es momento de que la escuches. No existe una mejor solución que la empatía. En cuanto al dinero, te llegará una oportunidad que no podrás rechazar por nada del mundo.

PISCIS

Tienes que dejar que tu cuerpo sane, no lo obligues a llevar dietas estrictas. La salud es lo más importante. Te invitarán a ir de aventura y eso te hará despejar de la rutina. Acepta cualquier invitación este viernes.