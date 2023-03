El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 24 de marzo

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este viernes 24 de marzo para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Eres la única persona capaz de resolver una problemática que se presentará hoy en tu trabajo. Eso ayudará a que tus jefes valoren más tus habilidades y vean de lo que estás hecho. Además, tienes las mejores ideas.

TAURO

Los astros te dicen que es momento de que pienses un poco más en tu economía. No gastes dinero en cosas que no necesitas y trata de ahorrar lo más que puedas. Por otro lado, se impone que tengas una cena romántica con tu pareja para que salgan de la rutina.

GÉMINIS

La recomendación para este viernes es que te concentres en tu trabajo. Deja de lado cualquier otra preocupación, tu centro de empleo debe ser lo único que esté en tu mente en esta jornada. Si le das prioridad, obtendrás buenos resultados.

CÁNCER

Tu pareja necesitará que le ayudes en algo relacionado con su trabajo y no podrás negarte. Aunque no quieras hacerlo, ten en cuenta que esa es una manera de demostrarle que le quieres y que te interesa su crecimiento laboral.

LEO

Te enfrentarás a una serie de complicaciones y contratiempos a la hora de desempeñar tu profesión. Sin embargo, recuerda que te contratan por la calidad de tu trabajo, así que no te dejes presionar por las prisas porque algo podría salirte mal.

VIRGO

Tendrás una fuerte discusión con tu pareja este viernes, y ambos querrán aislarse en su propia esquina sin ceder ante el otro. Por ello, es importante que reflexiones y que te des cuenta de que el orgullo no ayudará en nada, al contrario, fracturará su relación.

LIBRA

Deja volar tu mente y permítele que fabrique más ideas de negocio. Hoy será un buen día para que utilices tu creatividad para hacer dinero. Por otro lado, se requiere que tengas más metas a futuro y que no te dejes opacar por el brillo de tu pareja.

ESCORPIO

Si sientes que estás perdido y que no encuentras una solución, es porque estás en el punto más cercano a hallar la respuesta. Tus sentidos se expandirán y serás más receptivo a ciertas cosas. Aprovecha ese impulso para ir por tus objetivos.

SAGITARIO

Se te presentará un problema que muchos verán como alarmante, pero tú sabrás que es algo fácil de resolver. La vida ya te dio tantos golpes, que una problemática pequeña no te derrumbará. No te dejes intimidar.

CAPRICORNIO

Los astros te dicen que no debes sentirte derrotado si algo no sale bien en tus planes. Un fracaso no significa el final del camino ni una derrota total. Levántate y vuelve a intentarlo ante cualquier circunstancia.

ACUARIO

Podrías recibir un reclamo por cómo haces tu trabajo, a lo que tú deberías responder con hechos. Limítate a cambiar procesos y a demostrar que sí puedes hacerlo mejor. Los resultados hablarán por ti, así que proponte resolverlo.

PISCIS

Una situación no se dará como tú esperabas, pero en realidad será porque tus expectativas fueron demasiado altas. En la siguiente ocasión trata de ser más realista y no esperes que las cosas te caigan del cielo. Recuerda que siempre hay que esforzarse.

LA NACION