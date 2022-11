El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 14 al 18 de noviembre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 11 al 18 noviembre para el Heraldo de México. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los próximos días serán bendecidos por la alineación de los astros y sobre todo con la ayuda de los arcángeles. Se acerca una semana cabalística para todos, aunque también habrá que cuidarse de las malas energías y aceptar los errores propios.

ARIES

Recibirás un dinero extra, solo que debes cuidarlo porque si no se te acabará rápido. Mide tus gastos. También te harán una invitación para trabajar en una empresa internacional y lo mejor para ti será que aceptes.

TAURO

Cuídate de problemas de espalda de intestino porque algunos alimentos podrían jugarte una mala pasada. Ante cualquier síntoma o molestia, acude al médico de inmediato. Será una semana de juntas en tu trabajo.

GÉMINIS

Saldrás de viaje por cuestiones del trabajo, o bien, para visitar a un familiar que se encuentra lejos. Trata de encontrar un equilibrio en tu vida en cuando al estudio y la diversión, no dejes de lado tus responsabilidades.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de la semana Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Llegará tu momento de entablar una relación formal, después de mucho tiempo de desearlo. Respecto a la economía, los astros te dicen que te pongas al día con tus pagos porque las consecuencias serían graves.

LEO

Los dolores de espalda y la migraña podrían hacerse presentes esta semana, pero hacer actividad física para liberar el estrés te ayudará a contrarrestarlos. Serán días para entender qué te sucede en cuestiones personales.

VIRGO

Trata de estar en paz con tus seres queridos e incluso con los no tan queridos. Te buscará un amor del pasado para quedar en buenos términos y eso te ayudará a liberarte. Si estás soltero, también conocerás a alguien nuevo.

LIBRA

La recomendación para esta semana es seguir tu corazón, aunque eso implique dejar a tu pareja. Siempre llega algo mejor, solo debes tener el valor de cambiar y salir de tu zona de confort. Cuídate de la ansiedad y los nervios.

ESCORPIO

A veces piensas en dejar a tu pareja porque sientes que no te comprende, pero recuerda que sueles ser una persona complicada. No es que no te comprenda, es que tú todo lo sientes bastante personal. Así que reflexiónalo bien.

SAGITARIO

No seas tan ingenuo al momento de tener que creerle algo a tu pareja. No debes decirle que sí a todo, trata de tener un poco más de carácter. Por otro lado, te llegará un aumento de sueldo, trata de invertirlo en ti.

CAPRICORNIO

En cuestiones del amor, la recomendación es ser más cariñoso con tu pareja y de vez en cuando recordarle que la amas. Los pequeños detalles no deben irse nunca. Por otro lado, decidirás volver al estudio.

La predicción de Mhoni Vidente para esta semana

ACUARIO

Esta semana te llegará esa luz de esperanza que necesitabas para emprender el negocio que querías y la energía positiva estará de tu lado para que lo logres. Solo ten cuidado de contárselo a tus compañeros del trabajo.

PISCIS

No le temas al qué dirán, porque lo que la gente piensa sobre ti no te define. Atrévete a hacer lo que quieras porque solo tienes una vida. Y, sobre todo, nunca dudes de tus capacidades solo por lo que otros dicen.

LA NACION