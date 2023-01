El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 12 de enero

escuchar

Nana Calistar ofreció para este jueves 12 de enero nuevas predicciones para sus seguidores en redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Un amor del pasado regresará a tu vida, pero no tendrá buenas intenciones. Solo llegará para traerte inestabilidad y eso es lo que menos necesitas. No permitas que te afecte lo que hace, continúa con tu vida y no caigas con la misma piedra.

TAURO

Llegó la hora de que pienses más en ti antes que en los demás. Tus intereses deben ser más importantes, aprende a velar por ellos. Por otro lado, se aproxima una serie de buenos acontecimientos a tu alrededor. Estarás más feliz que nunca.

GÉMINIS

Si lo que quieres es tener una relación amorosa estable tienes que poner esfuerzo. Las interacciones con otras personas no son sencillas y debes saber eso al momento de iniciar un nuevo romance. No esperes que el amor llegue por arte de magia.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Los astros te dicen que no desaproveches las oportunidades que te llegan. No solo en el ámbito profesional, sino también en el romántico. Hasta la persona más enamorada se cansa de esperar, así que si alguien te interesa demuéstraselo.

LEO

Todo en esta vida debe ser recíproco, o al menos la mayoría. En ese sentido, aléjate de quienes no te brindan lo mismo que tú a ellos. En relación con tu crecimiento laboral, encontrarás la fórmula para sobresalir de los demás. Tu personalidad será la clave.

VIRGO

En tu entorno hay personas que nunca te han demostrado su interés por permanecer en tu vida, así que sácalas de tu círculo social. Sobre todo porque tú sí estás para ellas en los momentos más complicados. Debes recibir lo mismo que das.

LIBRA

Conocerás a algunas personas nuevas esta semana, pero no serán de confiar. Los planetas te dicen que mantengas tu distancia y tus reservas para evitar meterte en problemas. En cuanto a tu pareja, tendrán una fuerte discusión este jueves.

ESCORPIÓN

La señal que te envía el Universo el día de hoy va encaminada a que continúes por el camino en el que vas. Eres una persona con mucha fuerza y luz, elementos necesarios para lograr todo lo que te propongas. Todo te saldrá bien.

SAGITARIO

Puede ser que tus familiares, amigos y tu misma pareja no estén de acuerdo con algunas ideas que tienes. Eso no debe impedirte seguir adelante con ellas. La recomendación de los astros es que persistas porque de lo contrario tus sueños se verán opacados.

CAPRICORNIO

Hoy es uno de los días en los que tienes que cuidar a quién le cuentas las cosas. Sueles ser una persona muy abierta y en esta ocasión la información podría caer en manos equivocadas. Las malas energías te rodean.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

En tu casa hay personas que solo se dedican a hacerte pasar por malos momentos. Este jueves tendrás la oportunidad de ser tú quien le ocasione un disgusto. Tú decidirás qué es lo mejor y qué es lo que tu corazón te dicta. Eso sí, desde ahora debes ser más determinante para defenderte.

PISCIS

No confíes en todas las personas que están a tu alrededor, en especial las que conoces desde hace poco. La gente que te tiene envidia está a la orden del día y no dudará en hacerte daño. En cualquier momento buscará tu bondad para aprovecharse.

LA NACION