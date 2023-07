El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 6 de julio

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este jueves 6 de julio en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Se aproximan días buenos, días malos y días en los que sentirás que solo te dejas llevar por la corriente. Sin embargo, no debes preocuparte porque tú sabrás sacar provecho de cada situación y abatir los problemas.

Tauro

Los astros te dicen que es importante que cierres ciclos con personas que te han lastimado. Ya no estás en la etapa de creer nuevamente en la gente que te falló, al contrario, es hora de que te alejes de ellos y los saques de tu vida.

Géminis

Tendrás momentos gratificantes al lado de tu pareja el día de hoy. Los dos podrán encontrar la paz y la tranquilidad en el otro, lo que los hará sentirse más unidos. Aun cuando haya conflictos entre ustedes, sabrán resolverlos.

Cáncer

Se impone que seas más cuidadoso al momento de decir lo que piensas, dado que podrías lastimar a alguien. Tu carácter no siempre es tu mejor arma, así que no lo utilices para defenderte de otras personas porque podrías causar una fuerte discusión.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

Leo

El Cosmos ya tiene algo preparado para ti y no cambiará solo porque tú lo desees. Permite que cada cosa siga su curso, sin presiones. No trates de adelantarte a algo que todavía no te llega, recuerda que los tiempos del Universo son perfectos.

Virgo

No puedes permitir que te lleguen a ti las consecuencias de los actos de otros. Deja que cada persona se haga responsable de lo que hace y tú preocúpate solo por ti. Por otro lado, es un día para decidir retomar tus sueños.

Libra

Debes tener cuidado a la hora de hablar o de decir tu opinión, dado que podrías cometer una indiscreción y revelar un secreto de alguien más. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran y mejor piensa dos veces antes de decir algo.

Escorpio

Vivirás una situación difícil, todo a causa de tu carácter y tu manera de vivir. Tómalo como una oportunidad para crecer y para saber qué es lo que haces bien y mal. Reflexiona sobre tus actitudes y mejora.

Sagitario

Ve las cosas buenas que hay a tu alrededor y te darás cuenta de que no todo es negativo. A veces basta con que mires al cielo o toques las flores, las cosas más valiosas no siempre tienen precio. Disfrútalas al máximo.

Capricornio

Es muy probable que con el paso de los días pierdas algunas amistades, pero es normal. Es un ciclo de la vida que forzosamente debes vivir. Un amor del pasado podría regresar a tu entorno para ocasionarte conflictos.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Acuario

Vive y disfruta al máximo cada aspecto de tu vida, ten por seguro que no te arrepentirás. Gracias a todo lo que has vivido es que eres una persona íntegra, así que da gracias y aprovecha cada oportunidad. No te sientas culpable de ser feliz.

Piscis

No permitas que te falten al respeto o que actúen con hipocresía contigo. Es hora de que pongas límites y que dejes en claro que nadie puede pisotearte. Demuestra que la persona que intente dañarte lo pagará al doble o triple.

LA NACION