Trump ordena revisar licencias de ABC y eleva la presión sobre los medios

WASHINGTON.– La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) ordenó este martes las revisiones anticipadas de ocho emisoras de la ‌cadena ABC, propiedad de Disney, en una escalada dramática en el pulso del gobierno de Donald Trump con los principales medios de comunicación.

Las revisiones –que podrían llevar a la FCC a intentar revocar las licencias de las emisoras– se dan tras el llamado de la Casa Blanca para que se despida al presentador de ABC ‌Jimmy Kimmel.

La FCC, una agencia federal independiente, concede licencias de ocho años a las emisoras individuales y ⁠no ha revocado ninguna en más de 40 años. Kimmel salió al aire el lunes, pese a las críticas de Trump por una broma que contó antes del tiroteo ​cerca ​de la cena de periodistas y políticos ​el fin de semana.

El logo de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC). La entidad arremetió contra la cadena ABC. Jacquelyn Martin - AP

“Por la presente se ordena a ABC, de Disney, que presente renovaciones de licencia para todas sus estaciones de televisión con licencia dentro de los 30 días, en otras palabras, antes del 28 de mayo de 2026”, dijo la agencia.

Trump ha ‌presionado en repetidas ocasiones a la FCC para que revoque las licencias de las emisoras de NBC, propiedad de Comcast, y de ABC por una programación que considera objetable.

Las licencias no estaban programadas para ser revisadas por la FCC hasta octubre de 2028 y la medida sigue a una ‌investigación de más de un año sobre las ​prácticas de diversidad de Disney y ABC.

Disney respondió en un comunicado que “ABC y sus estaciones tienen un largo historial de operar en pleno cumplimiento de las reglas de la FCC y de servir a sus comunidades locales con noticias confiables, información de emergencia y programación de interés público”.

La arremetida de la FCC contra ABC profundiza las diferencias de Trump con los medios de comunicación Evan Vucci - AP

“Esto no ​tiene precedentes, es ilegal y no ​lleva a ninguna parte. Esta maniobra política no prosperará. Las ‌empresas deberían impugnarlo de frente. La Primera ​Enmienda está de su ​lado", dijo por su parte Anna Gómez, comisionada demócrata de la FCC.

La agencia Reuters informó por primera vez en marzo de que el presidente de la FCC, Brendan Carr, estaba ​evaluando adelantar la revisión de ‌las licencias. Cuando se le preguntó el mes pasado si podría intentar ​revocar alguna licencia de radiodifusión como resultado de las investigaciones pendientes, indicó que ​era posible.

“Las emisoras que difunden bulos y noticias falsas (…) tienen ahora la oportunidad de rectificar antes de que venza el plazo de renovación de sus licencias”, escribió Carr en su cuenta de X. “La ley es clara. Las emisoras deben actuar en beneficio del interés público y perderán sus licencias si no lo hacen”.

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, Brendan Carr, durante un evento en Nueva York (Archivo) Andres Kudacki - FR170905 AP

Carr afirmó que “cambiar de rumbo” sería una decisión empresarial inteligente para las emisoras –aunque no mencionó ninguna por su nombre– dado que “la confianza en los medios tradicionales cayó a un mínimo histórico de tan solo el 9% y sus índices de audiencia son un desastre”.

El caso de Jimmy Kimmel, el más reciente de la virulencia de la administración Trump contra los medios, se dio a partir de un chiste en uno de sus monólogos de humor la semana pasada, donde dijo que la primera dama, Melania Trump, irradiaba “el aura de su futura viuda”.

El comediante negó el lunes que fuera una incitación a la violencia contra el presidente, como señaló Trump, y dijo que era una broma sobre la diferencia de edad de la pareja.

Donald y Melania Trump en el Opera House del Kennedy Center (Archivo) ALEX WONG - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump cumplirá 80 años en junio y es el presidente de mayor edad de la historia de Estados Unidos, mientras que su esposa, una exmodelo nacida en Eslovenia, tiene 56 años.

Al igual que otros republicanos, la primera dama arremetió el lunes contra Kimmel y pidió a la cadena ABC que tomara una postura contra el presentador.

El presentador también llamó a Trump a dialogar sobre la retórica “de odio”, una aparente referencia a los comentarios incendiarios del presidente sobre grupos como los migrantes, sus opositores políticos y los medios de comunicación. “Coincido en que la retórica de odio y violenta es algo que debemos rechazar”, dijo Kimmel.

“Creo que un gran lugar para empezar a bajar ese tono sería mantener una conversación al respecto con su marido", añadió, dirigiéndose a la primera dama.

Agencias Reuters y AFP