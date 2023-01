El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 31 de enero

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este martes 31 de enero en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Es momento de que te disculpes con las personas a quienes dañaste. Probablemente, no fue tu intención, pero a veces los malos entendidos suceden y tienes que hacerte responsable de lo que hiciste. Da ese primer paso.

TAURO

Es primordial que antes de entregarle todo tu corazón a alguien te asegures de que esa persona da lo mismo por ti. Ya no debes conformarte con lo mínimo, te mereces lo que tú ofreces. Si no lo recibes, aléjate de ahí.

GÉMINIS

Se impone que te relajes un poco para que no hagas notar tu carácter ante todos los que te rodean. Eres difícil de tratar en algunas ocasiones, lo que te podría traer problemas en el futuro. Tienes que estar tranquilo.

CÁNCER

Hoy recibirás algunos malos comentarios en tu contra, incluidas ciertas críticas. Sin embargo, no hay nada de que preocuparse, todo provendrá de gente que quiere verte caer, pero que no lo logrará. Solo termina lazos con esas personas.

LEO

Los astros te dicen que, en lugar de gastarte tu dinero, lo inviertas en algo que podría dejarte más derrama económica. Puedes aprovechar este día para hacerlo, ya que tienes bien proyectadas las ventas y los negocios.

VIRGO

La recomendación es que no vivas del pasado y que te enfoques en el presente. Las vivencias que tuviste solo quedan como un recuerdo, pero no puedes basarte en ellas para el ahora. Tendrás nuevas oportunidades de ser feliz.

LIBRA

Un familiar se enfermará, pero no será de nada grave. Tienes que estar tranquilo y no alarmarte desde el primer momento. Todo estará bien. Tú también cuídate de dolores de espalda y pies porque estarán a la orden del día.

ESCORPIÓN

Los planetas te exhortan a dejar atrás los arrepentimientos y perdonarte por tus errores. No sufras por lo que no pudo ser, suelta el pasado porque ya te arruinó muchos momentos. En cuestiones del amor, una de tus amistades comenzará a desarrollar sentimientos por ti.

SAGITARIO

El trabajo no debe ser tu principal preocupación, hoy ni nunca. Siempre has sabido sacarlo a pesar de todas las tempestades y este martes no será la excepción. Por otro lado, supuestos amigos tuyos hablarán mal de ti y hoy sabrías quiénes son.

CAPRICORNIO

Tienes algunos pagos pendientes y deudas que cubrir, no lo olvides porque podrías tener problemas en el futuro. Afortunadamente, recibirás dinero extra, pero es mejor que lo guardes y que no lo gastes en cosas innecesarias.

ACUARIO

Se te presentarán oportunidades de relacionarte con gente poderosa y de gran poder adquisitivo, pero no debes unirte a ellos solo por interés. Lo importante es que aprendas de esas personas y que en el futuro puedas emplear sus mismas técnicas para tener el nivel de vida que quieres.

PISCIS

No necesitas de nadie para lograr tus metas y el día de hoy lo comprobarás. Es crucial que te valores a ti mismo y sepas de lo que estás hecho. Solo así podrás conseguir tus objetivos. Respecto al trabajo, habrá algunos cambios en tu área.

