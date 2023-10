escuchar

En los últimos años, la reconocida pitonisa Nana Calistar se ganó el cariño de sus seguidores gracias a su personalidad graciosa y sus predicciones acertadas. Hoy, la adivina tomó sus redes sociales para publicar el susurro del cosmos para este viernes 20 de octubre, haciendo especial hincapié en la importancia de este día para trabajar en tus relaciones, ya sea románticamente o con tus amistades.

Aries

Las tentaciones para reaccionar impulsivamente te rondarán, pero es importante recordar tu tendencia a la impaciencia. Antes de actuar, reflexiona sobre las consecuencias. Las circunstancias actuales te instan a priorizarte y enfocarte en tus metas. Evita caer en conflictos innecesarios y rumores en el ámbito laboral y social.

Tauro

Un renacimiento interno está en camino. La pasividad que solías llevar se disipará, dándote la oportunidad de perseguir tus deseos con determinación. Rodéate de amor y positividad, evitando caer en críticas de terceros.

Géminis

Si notas distanciamiento en tu relación amorosa, es el momento de reconsiderar tus prioridades. Este periodo te brindará claridad en asuntos pendientes. Aunque puedas sentirte melancólico, recuerda que la vida tiene altibajos.

Los horóscopos de Nana Calistar en esta jornada UNSPLASH

Cáncer

Tus palabras tienen un peso considerable, así que úsalas sabiamente. La vida recompensará tus buenas acciones pasadas. Aunque comiences el día con cierto desgano, tu ánimo mejorará significativamente a medida que avance.

Leo

Tu firmeza es una de tus grandes virtudes, pero también puede ser una trampa si no la manejas adecuadamente. Las tensiones en la relación pueden surgir debido a celos, comunica abiertamente tus sentimientos. Es esencial que te rodees de energías positivas.

Virgo

El proceso de sanación respecto a viejas heridas amorosas está en marcha, permitiéndote avanzar con una perspectiva renovada. Enfrentarás verdades difíciles, pero estas te fortalecerán. Tus planes futuros tienen potencial; sin embargo, protégelos de la envidia ajena. En el amor confía en tu intuición.

Libra

Parece que tienes un reto en las relaciones y en tu salud. Sin embargo, tu perseverancia y fuerza interior serán tus mejores aliados. Deja de lado el orgullo y aprende a perdonar para avanzar en tu vida. Establece límites saludables.

Escorpio

Los conflictos emocionales pueden afectarte, pero no te dejes arrastrar por el pasado. Aprende a confiar y no actúes impulsivamente. La paciencia y la autorreflexión serán tus mejores herramientas.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, viernes 20 de octubre Unsplash

Sagitario

No dejes que las inseguridades y celos te dominen. Es esencial que cuides tu salud y no descuides tu bienestar físico y mental. Confía en tus instintos y no te dejes influenciar negativamente por quienes te rodean.

Capricornio

Las oportunidades financieras se presentan a tu favor. Trabaja en la superación personal y no te aferres al pasado. Rodéate de personas positivas y evita los chismes. Disfruta de las pequeñas alegrías de la vida.

Acuario

Algunas decisiones difíciles pueden estar en el horizonte, pero tienes la fuerza y el apoyo para enfrentarlas. Evita ser impulsivo y actúa con empatía y comprensión. Es un buen momento para liberar viejos resentimientos.

Piscis

Vigila a tus amistades y mantente alejado de la negatividad. Oportunidades laborales y financieras están en camino, así que mantente positivo y centrado. No te dejes afectar por rumores sin fundamento.