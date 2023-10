escuchar

Bastaron unas semanas después de la entrada en vigor de la polémica ley SB1718 en materia de inmigración en Florida, Estados Unidos, para que los agentes del Departamento de Seguridad en Carreteras y Vehículos Motorizados ejecutaran los primeros arrestos de conductores que transportaban a personas que no lograron comprobar su estatus legal y que ahora podrían enfrentar severas penas.

Dos ciudadanos mexicanos y un hondureño forman parte de los primeros arrestos que se dieron a conocer. De acuerdo con el reporte oficial, entre sus casos habría algunos puntos en común que llaman la atención: los tres hombres conducían sus camionetas con varios pasajeros a bordo sobre la autopista Interestatal 75. Además, al menos en un par de ocasiones, los oficiales les señalaron que los habían parado por tener los vidrios muy oscuros.

David Cumplido Jiménez, de 23 años, sería el primer mexicano detenido el 7 de agosto en el condado de Sumter; el segundo incidente ocurrió solo un día después, cuando la policía detuvo a Eldin Ariel Trejo, de 37 años, originario de Honduras, mientras viajaba supuestamente a exceso de velocidad cerca del condado de Hernando. El tercer arresto fue el de Raquel López Aguilar, mexicano de 41 años, detenido el 21 de agosto mientras viajaba en compañía de otras seis personas de Georgia a Tampa.

Los cargos y sanciones establecidos en la SB1718 para estos primeros señalados por transportar a inmigrantes podrían implicar hasta cinco años de libertad condicional y una multa de US$5000, pero es importante saber que cada persona indocumentada se cuenta como un delito por separado, por lo que la condena final podría multiplicarse. Además, la pena aumenta a 15 años de prisión y una multa de US$10.000 si se comprueba que entre las personas movilizadas ilegalmente se encontraban menores de edad.

El cónsul quiere hablar con DeSantis

A pesar del escenario adverso, el cónsul de México en Orlando, Juan Sabines, defendió la inocencia de los ciudadanos mexicanos en una entrevista para Univision: “Ninguno de los dos venía manejando a la hora de entrar a Florida. La sección de esta ley dice que son las personas que transportan a inmigrantes indocumentados a la Florida y en ambos casos ellos no venían conduciendo al momento de entrar a la Florida. Por eso son inocentes, aun en esta controvertida ley”.

Sabines contó que ya solicitó una reunión con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, para abordar el caso de los acusados de transportar migrantes en el estado, pero hasta el momento no han recibido respuesta. “Yo he insistido. Si no puede él, ¿con quién hablamos? Es una pena que no comprendan que es el estado número uno en visas H-2A”, dijo a Univision el diplomático mexicano.

Un llamado a los indocumentados en Florida

El representante de México en Orlando invitó la comunidad indocumentada a no viajar a Florida: “El llamado es a que la gente no venga a Estados Unidos sin papeles. Puedes ir a la cárcel solamente por el hecho de que tus papás no tienen papeles por ir conduciendo, aunque tengas licencia, eso es lo grave y por eso queremos hacerle una explicación al gobierno estatal”.

En anteriores ocasiones, a pesar de la postura de diferentes organizaciones defensoras de migrantes, DeSantis ha defendido su controvertida ley que fue firmada el pasado 10 de mayo, incluso ahora que realiza su gira para convertirse en el candidato republicano a las elecciones de EE.UU. en 2024. Para él, se trata de “la ley de antiinmigración ilegal más ambiciosa del país para luchar contra las políticas imprudentes del gobierno federal y garantizar que los contribuyentes de Florida no estén pagando por ella”.