El horóscopo de Walter Mercado para hoy, jueves 19 de enero

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 19 de enero.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Comienza a proyectar tus metas para el futuro, pero sobre todo trabaja arduamente en ellas. Ten siempre presente cuáles son tus verdaderos propósitos. Recuerda que debes ser más organizado en tu trabajo, y en tu vida personal.

Números de suerte: 20, 31, 24.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Pasarás por un muy buen momento al lado de tu familia. Los festejos y la alegría no faltarán. Además, se aproximan buenas noticias en el tema del dinero. Es posible que obtengas ingresos extras gracias a una herencia o regalos.

Números de suerte: 5, 33, 2.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Confía mucho en tu intuición, en especial cuando algo te llama la atención. Aunque no te parezca importante, deberás comenzar a poner en práctica todas las ideas que rondan tu mente. Atravesarás un buen momento en el tema social, al estar rodeado de buena compañía.

Números de suerte: 30, 5, 19.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Tus habilidades serán reconocidas y te llevarán a nuevos lugares. En el ámbito romántico, es posible que tengas buenas noticias. Todo comenzará a acomodarse para ti, las complicaciones que tenías comenzarán a resolverse en tu favor.

Números de suerte; 15, 7, 18.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Recuerda que no debes entrometerte en situaciones que no son de tu interés. Tal vez se presenten algunos problemas familiares, pero no olvides que todo se tranquilizará pronto. En ocasiones es necesario remover y limpiar todo aquello que no necesitas para dar espacio a cosas nuevas.

Números de suerte: 17, 20, 11.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Tómate un momento para realzar al artista que está en tu interior. Comienza a practicar actividades como el canto, dibujo o actuación. Recuerda que solo tú sabes lo que es mejor para ti, así que toma decisiones solo para tu conveniencia y felicidad.

Números de suerte: 21, 9, 35.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Es el momento de que te enfoques un poco más en tu lado espiritual. Si quieres ayudar a los demás, hazlo. No te quedes con ese sentimiento reprimido. Por otro lado, recuerda que para el amor no hay distancias, solo las ganas de estar juntos.

Números de suerte: 48, 17, 3.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Si tienes pareja, vivirás algunos momentos complicados. Los astros te dicen que debes confiar siempre en la persona que está a tu lado y dejar todas las dudas. Será en tu corazón donde encuentres la solución a eso que te mantiene inquieto.

Números de suerte: 11, 8, 27.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Pasarás por algunos cambios constantes en tu estado de ánimo el día de hoy. Para mitigarlos un poco trata de enfocarte únicamente en tu vida y no en la de los demás. No dejes que la negatividad afecte otras áreas de tu vida como el trabajo o con tu familia.

Números de suerte: 49, 1, 34.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Figurarás como líder y eso ayudará a que otras personas sabias y valiosas se unan a ti. Deberás de tomar la iniciativa en todo y poner en práctica tus ideas. Aunque en el tema monetario, no olvides la importancia de administrar de manera adecuada tu dinero y en muy poco tiempo verás resultados.

Números de suerte: 12, 48, 32.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Pasarán cosas muy positivas para ti en este día. Tu mente decretará lo que necesitas para estar en tranquilidad y lograr esa paz que tanto anhelas. Ten presente que todos los sentimientos que a diario experimentas son los que te hacen ser único y especial.

Números de suerte: 15, 18, 7.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Aprovecha este jueves para tomarte un momento para ti mismo. No olvides disfrutar de los pequeños detalles que a diario se te presentan y que la rutina te impiden ver. En cuanto a tus relaciones personales, sé honesto con los demás y expresa cuáles son todas tus fantasías. Quien esté contigo debe aceptarte tal y como eres.

Números de suerte: 9, 33, 21.

